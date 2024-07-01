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Nallıhan'da "Lavanta Hasat Şenliği" düzenlendi

ANKARA - Kırsal kalkınma ve yerli üreticiyi destekleme çalışmalarına her geçen yenilerini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve NALTAB iş birliğiyle Lavanta Hasat Şenliği gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projeleri kapsamında yerli üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Nallıhan Belediyesi ve Nallıhan Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğiyle Nallıhan'ın Yukarıbağ Mahallesi'nde "Lavanta Hasadı Şenliği" düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da katıldığı şenlik vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesinin Gezici Çocuk Etkinlik Aracı da eğlence dolu etkinlikler ve oyunlarla alanda yerini aldı.

Tüzün: "501 bin adet lavanta fidesiyle desteklendi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim faaliyetlerini en çok destekleyen kurumlardan biri olduklarını kaydeden Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, "Hedefimiz; üreticilerin tarımsal üretimden korkmadan üretime devam etmeleri ve özellikle gençleri üretimde tutabilmek. Bu maksatla bitkisel, hayvansal üretimlerin desteklerinin yanı sıra son yıllarda hızlı bir şekilde başladığımız toprak ve su kaynakları geliştirme projelerimiz var. Birçok üreticimizin köylerinde yeni çeşmeler yaptık, yeni sulama projeleri gerçekleştirdik, göletler yapıyoruz ve gölet temizlikleri yapıyoruz" dedi.

Gelecekte yaşanma ihtimali olduğunu, su ve gıda krizine hazır olunması gerektiğini vurgulayan Tüzün, "O yüzden Ankaralı üreticilere tarımdan korkmamaları için her türlü desteği veriyoruz. Bugün burada küçük üreticilerin, tarımsal üretimde yoğun olarak kullanılamayan arazilerinin katma değerli ürünlerle değerlendirilmesinin en iyi örneklerinden bir tanesini yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak burası 501 bin adet lavanta fidesiyle destekleniyor. Lavanta özelliği itibariyle üçüncü yıldan sonra tam olarak verime yatan ve yağ kalitesi tam istediğimiz seviyeye ulaşan yıldır. Artık biz üçüncü yıldayız. Yani üreticilerimizin ürettiği yağların kalitesi şu anda pazara çıkma seviyesinde kaliteye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Güngör: "Lavanta ekimi büyükşehir belediyemizle başladı"

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ise şunları kaydetti:

"Bu lavanta ekimi gerçekten Büyükşehir Belediyemizle birlikte başladı. İnşallah da daha da ileriye giderek, ekim sahalarını daha da geliştirerek verimsiz toprakların verimli hale gelmesini sağlayarak devam teşviğini, çok kıymetli Mansur Başkan'ımız ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanımızla birlikte inşallah bu köylerimize, güzel insanlarımıza, ekonomilerine katkı sağlaması için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz. Mansur Başkan'ımız gerçekten kırsal alandaki, taşradaki üretimi en iyi şekilde desteklemektedir. Bizler de onun önderliğinde ve kıymetli daire başkanımızın, Ahmet Bey'in destekleriyle Nallıhan'daki tarımsal ve hayvansal üretimin geliştirilmesi için ilçemize bir katma değer sağlanması için ilçemizde, kırsalımızda, köylerimizde yaşayan insanlarımızın gelirlerini artırabilmek için elimizden gelen çabayı hep birlikte göstereceğiz.