Nallıhan'da Üreticilere Gebe Düve Desteği - Son Dakika
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Nallıhan'da Üreticilere Gebe Düve Desteği

Nallıhan\'da Üreticilere Gebe Düve Desteği

Ankara ve Nallıhan Belediyeleri, 200 gebe düve desteği ile üreticilere ekonomik katkı sağladı.

11.02.2025 19:20
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Nallıhan Belediyesi iş birliğiyle üreticilere gebe düve desteği verildi.

Törene Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, belediye başkan yardımcıları Nurettin Özen ve Necdet Bakır, Ankara Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Fettah Güngör, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ünal, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, törende yaptığı konuşmada, üreticilerden topladıkları talepler doğrultusunda 200 gebe düvenin, 66'sının 23 yerel üreticiye dağıtımını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bir ay içinde hayvan desteğini 200'e tamamlayacaklarını anlatan Güngör, "Önümüzdeki yıllarda projemizin devamını sağlayıp ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Hedefimiz her yıl 200 gebe düve dağıtımı yapıp 5 yılda 1000 gebe düveyi üreticilerimize sağlamaktır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nallıhan'da Üreticilere Gebe Düve Desteği - Son Dakika

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