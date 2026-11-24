WİNDHOEK, 24 Kasım (Xinhua) -- Namibya'nın güneyindeki liman kenti Lüderitz yakınlarında Çinli ve Namibyalı şirketlerin ortak girişimiyle kurulacak 50 megavatlık rüzgar enerjisi projesinin temel atma töreni, başkent Windhoek'te düzenlendi.

Namibya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Lucia Witbooi pazartesi günkü törende yaptığı konuşmada, projenin elektrik ithalatına bağımlılıklarını azaltacağını söyledi.

Lüderitz'in yaklaşık 16,5 kilometre güneyinde kurulacak rüzgar santrali, CERIM Lüderitz Energy (Pty) Ltd. ortak girişimi tarafından inşa edilecek.

Ortak girişimde Çin Enerji Yurtdışı Yatırım Şirketi'nin yüzde 55, Alpha Namibya Endüstrileri Yenilenebilir Enerji Şirketi'nin (ANIREP) ise yüzde 45 hissesi bulunuyor. İki şirket de bu payları, tamamına sahip oldukları bağlı ortaklıkları aracılığıyla elinde tutuyor.

Witbooi, "Enerji güvenliği daha yüksek, ekonomik açıdan daha dirençli ve sürdürülebilir bir Namibya'ya doğru önemli bir adım daha atıyoruz. Bu yatırımın halkımıza istihdam olanakları yaratmasını temenni ediyorum" dedi.

Proje geliştiricileri, CERIM Lüderitz Rüzgar Enerjisi Projesi'ni 30 Kasım 2028'de ticari faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Rüzgar santralinin yıllık 253,8 gigavat-saat elektrik üreterek, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılaması bekleniyor.

Santral bünyesindeki 7,8 megavatlık yedi türbinin toplam kurulu kapasitesi 54,6 megavat olacak. Tesis, Namibya'nın ulusal elektrik kuruluşu NamPower ile imzalanan 25 yıllık elektrik alım anlaşması kapsamında ulusal şebekeye 50 megavata kadar elektrik sağlayacak.

Namibya Sanayi, Maden ve Enerji Bakanı Modestus Amutse, projenin yurtiçi elektrik üretimini artıracağını, iç enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı destekleyeceğini belirtti.