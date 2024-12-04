Namibya'da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika
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Namibya'da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi

Nandi-Ndaitwah, Namibya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı olarak seçimlerde %57,6 oy aldı.

04.12.2024 03:46
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CAPE Namibya'da, 27 Kasım genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, 34 yıldır iktidarda bulunan Güney Batı Afrika Halkları Organizasyonu'nun (SWAPO) adayı Nandi-Ndaitwah, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Namibya Seçim Komisyonu'nun (NEC) verilerine göre, SWAPO'nun adayı Nandi-Ndaitwah, oyların yüzde 57,6'sını aldı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nandi-Ndaitwah, böylece Namibya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Nandi-Ndaitwah'ın en yakın rakibi Değişim için Bağımsız Vatanseverler (IPC) partisinin adayı Panduleni Itula oyların yüzde 26'sını alırken, ana muhalefet partisi Popüler Demokrat Hareketinin (PDM) adayı McHenry Venaani ise yüzde 5 oy oranında kaldı.

Oy verme işlemleri 4 gün sürmüştü

Güney Afrika ülkesi Namibya'da 27 Kasım'da düzenlenen genel seçimde oy verme işlemleri oy pusulalarının yetersizliği ve seçmen kaydı için kullanılan tabletlerde yaşanan arızalardan dolayı ülkenin bazı bölgelerinde 30 Kasım gecesine kadar devam etmişti.

Muhalefet partileri, seçimin tekrarlanmasını talep etse de NEC maddi imkansızlıklardan dolayı seçimin tekrarının mümkün olmadığını duyurmuştu.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Seçim Komisyonları Forumu'ndan yapılan açıklamada da seçmen kaydı sorunları, oy sayımındaki gecikmeler ve belli bölgelerde sandığa sınırlı erişim gibi sorunlara rağmen genel seçimin barışçıl bir atmosferde gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmişti.

Nandi-Ndaitwah

Namibya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, 1952 yılında dönemin Güney Afrika manda yönetimi altındaki Güney Batı Afrika'nın Ovamboland kasabasında, 13 çocuklu bir ailede dünyaya geldi.

Gençlik yıllarından itibaren ırkçılık karşıtı bağımsızlık hareketinde aktif yer alan Nandi-Ndaitwah, 1975 yılından itibaren SWAPO saflarında mücadele etti.

Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 1990 yılında milletvekili seçilen Nandi-Ndaitwah, Namibya siyasetinin en önde gelen kadın figürlerinden biri haline geldi.

Nandi-Ndaitwah, Namibya kabinesinde 2000-2005 yıllarında Kadın İşleri ve Çocuk Refahı Bakanı, 2005-2010 yıllarında Enformasyon Bakanı, 2012-2014 yıllarında Çevre ve Turizm Bakanı ve 2014-2024 yıllarında Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı olarak görev aldı.

Cumhurbaşkanı Hage Geingob'un 2024'ün şubat ayında vefatının ardından göreve gelen Nangola Mbumba yönetiminde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanan Nandi-Ndaitwah, 27 Kasım seçimlerinde SWAPO'nun cumhurbaşkanı adayı olarak yarışmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Namibya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Namibya'da İlk Kadın Cumhurbaşkanı Seçildi - Son Dakika

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