Namık Tan, Barrack'ın Tersane'deki Irak ve Suriye bakan kabullerine tepki gösterdi - Son Dakika
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Namık Tan, Barrack'ın Tersane'deki Irak ve Suriye bakan kabullerine tepki gösterdi

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Namık Tan, Barrack\'ın Tersane\'deki Irak ve Suriye bakan kabullerine tepki gösterdi
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Irak ve Suriye dışişleri bakanlarını Tersane'de ayrı ayrı kabul etmesini eleştirdi. Tan, bakanların Türkiye Dışişleri Bakanı ile temas kurduğuna dair haber veya resmi paylaşım olmadığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Irak ve Suriye dışişleri bakanlarıyla İstanbul'da yaptığı görüşmeleri eleştirdi. Tan, "Ülkemizin bölge politikalarını da ABD Büyükelçisi Barrack'a mı emanet ettikleri sorusu ister istemez akla geliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye ve Irak dışişleri bakanlarını İstanbul'daki Tersane'de ayrı ayrı kabul etmesine tepki gösterdi.

Tan, söz konusu bakanların Türkiye Dışişleri Bakanı ile de temas kurduğuna ilişkin bir haber veya resmi paylaşıma rastlanmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Tom Barrack ABD'nin Ankara Büyükelçisi ama İstanbul'da mukim. Büyükelçi Barrack resmi kabullerini de Fettah Tamince'nin Haliç'teki Tersane turistik tesislerinde yapmayı yeğliyor. Son olarak 8 Ekim'de Suriye ve 10 Ekim'de sırasıyla Irak Dışişleri Bakanları Esat Hasan Şeybani ve Fuat Hüseyin'i ayrı ayrı yine Tersane'de kabul etti. İstanbul'a gelen iki komşu ülkenin Dışişleri Bakanlarının Ankara'da bizim kendi Dışişleri Bakanımızla da temasa usulen de olsa tenezzül buyurduklarına ilişkin bir habere veya resmi paylaşıma rastlanmıyor.

Dolayısıyla 'kişisel dostluk diplomasisi' adı altında bütün dış politika sermayesini ABD Başkanı Trump'a yatırmayı seçen saray rejiminin ülkemizin bölge politikalarını da ABD Büyükelçisi Barrack'a mı emanet ettikleri sorusu ister istemez akla geliyor.

Ulusal egemenlik kavramına kökten yabancı olanlar için böylesi bir uygulamanın ev sahibi ülke adına ne denli onur kırıcı olduğuna dikkat çekmek de beyhude olur. Nasıl ki güncel fon dolandırıcılığı skandalı saray rejiminin kötü yönetiminin doğrudan bir dışavurumuysa bu tür gayriciddiliklerin de artık sıradanlaşması hiç şaşırtıcı değil."

Kaynak: ANKA
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