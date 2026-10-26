Namık Tan, Vuciç'i yenen Öğrenci Listesi modelini özgün ve çağdaş buldu - Son Dakika
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Namık Tan, Vuciç'i yenen Öğrenci Listesi modelini özgün ve çağdaş buldu

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Namık Tan, Vuciç\'i yenen Öğrenci Listesi modelini özgün ve çağdaş buldu
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YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Avrupa Konseyi gözlemci heyetiyle izlediği Sırbistan seçimlerinde Vuciç'in Öğrenci Listesi'ne yenildiğini belirtti. Tan, iki yıllık halk direnişinin ardından lidersiz örgütlenen modelin özgün ve çağdaş olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, Avrupa Konseyi gözlemci heyetiyle Sırbistan'daki erken genel seçimleri izlediğini belirterek, "Vuciç'i yenen Öğrenci Listesi iki yıldır süren halk direnişinin ardından ortak siyasal hedeflerde uzlaşarak aşağıdan yukarıya doğru ve lidersiz olarak örgütlendi. Bu modelin özgünlük ve çağdaşlığının özellikle altı çizilmeli" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Konseyi gözlemci heyetiyle Sırbistan seçimlerini izlediğini ifade etti. Sırbistan'daki seçimde,  uzun zamandır iktidarda olan Aleksandar Vuciç'in Öğrenci Listesi karşısında kaybettiğini vurgulayan Namık Tan, şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupa Konseyi gözlemci heyetiyle seçimleri izlemeye geldiğim Sırbistan'da on yıldan uzun zamandır iktidarda olan Aleksandar Vuciç yenildi. Böylece Sırbistan AB odaklı, yolsuzlukla etkin mücadele edilecek, daha demokratik bir döneme giriyor. Vuciç'i yenen Öğrenci Listesi iki yıldır süren halk direnişinin ardından ortak siyasal hedeflerde uzlaşarak aşağıdan yukarıya doğru ve lidersiz olarak örgütlendi. Bu modelin özgünlük ve çağdaşlığının özellikle altı çizilmeli.

Sırbistan kadar milliyetçi ve halen yakın geçmişiyle yakın çevresindeki çatışmaları canlı tutan bir halkın çiğ milliyetçiliği reddetmesi de dikkat çekici. Dolayısıyla komşularından özellikle AB yolundaki Karadağ bu sonuçtan mutlu olurken K. Makedonya Başbakanı Miçkevski ve Arnavutluk Başbakanı Rama için de çanlar daha güçlü çalacak. Putin Rusyası da Macaristan'da Orban'dan sonra yakından desteklediği bir başka lideri daha kaybetmiş oldu. Özetle tüm demokratlar için güzel bir gece."

Kaynak: ANKA
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