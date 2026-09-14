Nanchang'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'de drone gösterisi düzenlendi. Ganjiang Nehri yakınlarında gökyüzünü aydınlatan drone'lar, bir araya gelerek oluşturdukları figürlerle izleyenlere görsel şölen sundu.
NANCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'de drone gösterisi düzenlendi. Ganjiang Nehri yakınlarında gökyüzünü aydınlatan drone'lar, bir araya gelerek oluşturdukları figürlerle izleyenlere görsel şölen sundu.
Kaynak: Xinhua
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