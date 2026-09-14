Nanchang'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu - Son Dakika
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Nanchang'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu

Nanchang\'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu
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Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'de drone gösterisi düzenlendi. Ganjiang Nehri yakınlarında gökyüzünü aydınlatan drone'lar, bir araya gelerek oluşturdukları figürlerle izleyenlere görsel şölen sundu.

NANCHANG, 14 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'de drone gösterisi düzenlendi. Ganjiang Nehri yakınlarında gökyüzünü aydınlatan drone'lar, bir araya gelerek oluşturdukları figürlerle izleyenlere görsel şölen sundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Şölen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nanchang'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nanchang'de düzenlenen drone gösterisi Ganjiang Nehri kıyısında görsel şölen sundu - Son Dakika
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