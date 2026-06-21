Nangarhar\'da İçme Suyu Şebekesi Açıldı

KABİL, 21 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Kuz Kunar ilçesinde bir içme suyu şebekesi tamamlanarak hizmete açıldı.

Bakhtar Haber Ajansı'nın cumartesi günü bildirdiğine göre, yeni tamamlanan şebeke 300 aileye güvenli içme suyu sağlayacak.

Proje, ülke genelindeki kırsal topluluklarda temel altyapının genişletilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.