Narin Güran Boğularak Öldürüldü

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İstanbul Adli Tıp Kurumunun incelemesinde, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü tespiti yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumundaki inceleme sürüyor.

Alınan örnekler üzerinde yapılan incelemedeki ilk tespitte, Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Adli Tıp Kurumunun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.