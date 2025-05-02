Narin Güran Cinayeti Davası Ertelendi

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk 15 sanığın, "suçluyu kayırma" suçundan yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkında mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran da duruşmada hazır bulundu. Davada çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında duruşma salonuna kimse alınmadı.

Avukatlar mahkemeye mazeret sundu

Mütalaanın okunmasıyla başlayan duruşmada daha sonra sanıkların beyanları alındı. Duruşmaya katılmayan bazı sanık avukatları, mahkemeye sunduğu mazerette, savcının mütalaasına karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanıklar ise avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre taleplerini kabul ederek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. Mahkeme, 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Savcı, sanıklar hakkında sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep etti

Savcı, 29 Nisan'da mataalasını Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu. Mütalaada, Narin Güran'ın kaybolduğu ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturma ile bu süreçte yaşanan gelişmelere yer verilmişti. Savcı, sunduğu mütalaada sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmaları talep etmişti.

Ne olmuştu?

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası, Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava, daha sonra Birsen, Fuat ve Maşallah Güran; Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirilmişti.