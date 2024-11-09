Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık Talepleri - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık Talepleri

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davasında tanık dinlenmesi talep edildi.

09.11.2024 19:29
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'R.A.'NIN TANIK OLARAK DİNLENMESİNİ TALEP EDİYORUZ'

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 3'üncü gününde de sürüyor. Duruşmada söz alan Baro Avukatı Aslı Cemre Işık, Salim Güran'ın işçisi R.A.'nın tanık olarak dinlenmesini talep ederek, "Ses kayıtlarının çok kaliteli olmadığı kanaatindeyiz. Salim Güran ve Mehmet Selim Atasoy arasındaki 16.27 ve 16.38 arasındaki görüşmelerinin iyileştirilip, Kürtçe bilen tercümanlar tarafından çevrilmesini talep ediyoruz. Kadınların kavgası konusundaki tutanağa göre, kadınlar buradaki beyanlarıyla reddettiler. Kolluk kuvvetlerinden varsa görüntülerin tarafımıza gönderilmesini talep ediyoruz. Jandarma personelinin dinlenmesini talep ediyoruz. Muhammed Yağmur'un beyanı vardı. Araçla Çarıklı'dan Tavşantepe'ye geldiğini söylüyordu. İlgili kolluk birimine müzekkere yazılarak araç PTS hareketlerini talep ediyoruz. R.A.'nın 14 Eylül tarihindeki beyanlarını göz önünde bulundurarak, tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. Valiliğin 25 Ağustos tarihli basın metni var. Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalledeki bir çocuğa ait olduğuna dair açıklama. Bu basına metninde herhangi bir bilgi ya da belge göremedik. Bu tespitlerin hangi bilgi ve belgelere dayanarak yapıldığının sorulmasını talep ediyoruz. Nevzat Bahtiyar'ın kızı ile Süheyla Özkan'ın da tanık olarak dinlenmesinin talep ediyoruz" dedi.

Baro avukatlarının, 1 saat 8 dakika savunma yaptıkları kayda geçti

8 KİŞİNİN DAHA DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Elif Aslı Şahin ise Recep Kaya, Devran Güran, bakkal ve oğlu, Narin'in kaybolduğunu annesi Yüksel Güran'a haber veren İsa Kaya ile İbrahim Kaya, Hasan Kaya ve Narin'in Kur'an kursundan arkadaşları F. Güran ile H. Güran'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

'BU DOSYANIN KİLİT NOKTASININ ENES GÜRAN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Abdullah Yılmaz ise "Mahkemeden talebimiz şu ana kadar olduğu gibi adil bir yargılamanın olması. 21 Ağustos'ta ilk resmi ihbar, Baran Güran tarafından yapılıyor. Yine akşamında arama çalışmaları başlıyor. Ertesi gün Muhammed Kaya bir terlik buluyor. Akabinde Salim Güran bütün aramalarda var. Kolluk birimleriyle sürekli hareket ediyor. Yanlış yönlendirdiğine dair tutanaklar var. 24 Ağustos'ta 21.00 sıralarında dış bir müdahale olmaksızın yangın gerçekleşiyor. 2 gün sonra yine Enes Güran'ın gözünde morluk ve diş izi tespit ediliyor. Burada maalesef bir ayrım yapılamıyor. 30 Ağustos'ta Narin'in yakınlarının telefonları inceleniyor. Salim Güran'ın kullandığı araç var. Burada bir arama ve inceleme yapılıyor, Van jandarma kriminalden. Burada aracın şoför koltuğunda DNA profili tespit ediliyor. Aracın sağ arka iç kısmında, Narin'e ait kıl tespit ediliyor. Olaydan 12 gün sonra amca tutuklanıyor. 6 gün sonra da Narin'in bedeni bulunuyor. 2 Eylül'de arama çalışmaları devam ederken, Yüksel Güran adeta kızının öldüğünden emin, oğlu Enes için 'Ne yapabilirim' söylemlerinde bulunduğu tutanaklarda var. 8 Eylül'de, Narin'in cenazesinin bulunduğu gün kadınlar arasında bir tartışma yaşanıyor. Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın araçlarında toprak numuneleri inceleniyor ve benzer oldukları tespit ediliyor. Dolayısıyla bu dosyanın kilit noktasının Enes Güran olduğunu düşünüyoruz. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" diye konuştu.

Bu sırada gözyaşlarını tutamayan Arif Güran, mahkeme salonundan çıkarıldı.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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