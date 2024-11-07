Narin Güran Cinayeti Davasında Tartışmalı Savunmalar

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(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayeti davasının Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkremesi'nde görülen duruşmasında; sanık amca Salim Güran, duruşmada mahkeme başkanının "Olay gününde Nevzat Bahtiyar ile neler konuştunuz" sorusuna, 'Hatırlamıyorum' yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, "Telefon görüşmelerini neden sildin" sorusuna "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim" diyen Güran'a, "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmalarının tamamlanmasının ardından amca Salim Güran'ın savunması alınmaya başlandı.

Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü dair konuşan Güran, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi sabah erken kalktım. Mehmet Selim Atasoy ile tarlaya gittik çalıştık. Sondaj yanına, gittim. Saat 11.00'de çocukları aldık, düğün için alışverişe getirdim. Eve gittik. Sonra eve gidince eşim yemek yaptı yedik. İstirahat ettim biraz. Sonra baktım elektrikçiler var. Mehmet Salih amcanın tarlası elektrik çıkıyor. Orayı kontrol ettik. Amcaoğlumu aradım oda un kurtlanmış dedim. Birkaç kez daha konuştum. Abdulsamet elektrik direğine çıktı, Hamit oradaydı. Bende pamuk tarlasında geziyordum. Elektrik ustaları ile sondajın yanına gittik. O zamana kadar oradaydım. Oğlumu da arabadan indirdim, şüpheli bir araç var dedi bizimkiler. Onu da indirip okul tarafına gitti. Bu adam (Nevzat Bahtiyar'a işaret ederek) ağaçların içindeydi ben onu gördüm selam bile vermedi. Yalan atıyor ben aylarca onunla görüşmedim. Mısırın etrafında tur attım. Çıktım direğe mısır fotoğrafı çektim. Mehmet Salim Atasoy da geldi. Sonra kızım Gizem beni aradı. 'Narin kaybolmuş' dedi. Mehmet Salim Atasoy ile feneri alarak gittik. Ben oraya gittiğimde herkes toplanmıştı. Şakir komutanı da ben aradım" şeklinde konuştu.

"Telefon görüşmelerini eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim"

Beyanın ardından mahkeme başkanı, Salim Güran'a "Telefon görüşmelerini neden sildin" diye sordu. Güran, "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim" diye yanıtladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı bu kez, "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, onu bilemem ama asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor" dedi. "Sizce Narin'i kim öldürdü" sorusunu yönelten mahkeme başkanına Güran, "Ben görmedim, kim öldürdü bilmiyorum" sözleriyle yanıt verdi. Mahkeme başkanı bu kez, Güran'a "Ama yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi" diye sordu. Güran, soruya "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim" diye yanıt verdi.

'Ben kimim ki devleti yönlendireyim?'

Mahkeme başkanı, Narin Güran'ın arama çalışmaları sırasında jandarmayı yönlendiği iddialarını sorması üzerine Salim Güran, "Ben kimim ki devleti yönlendireyim? Köpek gibi beni oraya buraya götürüyordu. Muhtar olduğum için yemek bile yemedim. Kuyuları gezdik güvenlik görevlileriyle birlikte. Ben yönlendirmedim. Ama benim yönlendirdiğimi söylüyorlar, jandarma oraya gidip 'Salim bizi yönlendirdi' demişler" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının "HTS analiz raporuna göre sen 15: 25'te Arif Güran'ın evindesin" demesi üzerine Salim Güran, "Ben o sırada evdeydim" dedi. Bu yanıtın ardından mahkeme başkanı "Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin" ifadelerini hatırlattı. Salim Güran ise evde olduğunu tekrarladı. 21 Ağustos saat 15.38'de Nevzat Bahtiyar ile ne konuştuğunu soran mahkeme başkanına, Güran, 'Hatırlamıyorum' sözleriyle karşılık verdi.

'Abime böyle namussuzluk yapmam'

"Narin'in annesi tutuklu Yüksel Güran arasında ilişkin var mı" sorusuna ise Salim Güran, "Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle" dedi.

HTS raporlarında Salim Güran'ın Narin'in cansız bedenini bırakıldığı Eğertutmaz Deresi'ne gittiğine ilişkin soru soran mahkeme başkanına, "Gitmedim, bilmiyorum" diye belirtti. Mahkeme başkanının, "Sen vatan haini misin" sorusuna Güran, "Hayır" dedi. Aracında çıkan DNA'ya ilişkin de konuşan Güran, "Öyle bir şey yok bana çok iftira attılar. Attıkları iftiralar asılsız çıktı" şeklinde konuştu

Duruşma savcısı ise "Gece Narin kızımızın olduğu yerden sinyal veriyorsun. Nevzat bir taş koyduğunu söylüyor, geri kalan 2 taşı sen mi koydun" sorusuna Güran, "Hayır, ben gitmedim" dedi. Telefon mesajlarını "Ahırdaki mermiler" bir yerde de "eskortlar" nedeniyle sildiği çelişkisine ise Güran, "Her ikisi de doğrudur" dedi.

"Narin'in kaybolduğu gün kaç defa üzerinizi değiştirdiniz" soran avukatlara Güran, "Hayır, değiştirmedim" diyerek yanıtlayınca, araya giren savcı, "Savcılık ifadenizde değiştirdim diyorsunuz" dedi. Güran, "Hayır, değiştirmedim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada, sanıkların savunmaları tamamlandı. Duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. İlk olarak Baba Arif Güran'ın dinlenmesine başlandı.