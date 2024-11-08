Narin Güran Cinayetinde Kötü Muamele İddiası

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Haber: Ahmet Ün – İsmet Mikailoğulları

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasındaki tanık Narin'in kuzeni Osman Güran, soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda "kötü muameleye maruz kaldıklarını" öne sürdü.

'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in amcası Salim Güran, ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar, tutuklu bulundukları Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden getirilerek, duruşma salonunda hazır bulundu.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın duruşmasının ikinci gününde tanıkların ifadeleri sürüyor. Davanın dün görülen duruşmasında, 4 sanığın savunmaları ve Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın davada müşteki sıfatıyla verdiği ifade işlemleri tamamlandı.

Davanın bugünkü duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

"Ben araç koltuğunu kendime göre ayarlarken yerdeki paspasın üzerinde bir terlik gördüm"

Tanık olarak dinlenen ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan Narin'in kuzeni Osman Güran, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos güne ilişkin konuştu. Güran, "Enes ile sadece Narin'in kaybolduğu gün görüştüm. Beraber arama çalışmalarına katıldık. Konuşmadık, sadece aynı ortamdaydım. Dedemin evinin önündeydim. Arif Güran aracıyla geldi. Biz petrole gittik bir şeyler aldık. Ben araç koltuğunu kendime göre ayarlarken yerdeki paspasın üzerinde bir terlik gördüm. Muhammet (Salim Güran'ın yeğeni) de 'yol üstünde bu terliği aldım, unuttum dedi' dedi. Sonra ben de kolluk kuvvetlerine teslim ettim" dedi.

"Ayak tırnaklarımı çekmeye teşebbüs ettiler"

Duruşmada, anne Yüksel Güran'ın avukatı, Osman Güran'a, "Gözaltında kötü muamele, nezaketsiz davranış, ağır hareket gibi muamelelerle karşılaştınız mı" sorusunu yöneltti. Güran, "Gözaltında kötü muamele gördüm. Narin'in cenazesinin bulunduğu gün dişime kerpeten atma, ayak tırnaklarımı çekmeye teşebbüs ettiler. Kaba dayak gibi işkenceler gördük. Suçlunun bulunmasını istiyorduk. Suçlu ailemizin içinde olmadığı için sustuk" diye yanıtladı.