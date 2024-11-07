Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

CHP Kadın Kolları, TBB ve KADEM temsilcileri Narin Güran cinayeti davasında adalet çağrısı yaptı.

07.11.2024 18:52
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı, Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması için kente gelen Kaya, Diyarbakır Adliyesi önünde ara verilen duruşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kaya, yargılama sonrasında durum değerlendirmesi yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Duruşmaya girerken de ifade ettiğimiz üzere aslında iddianamenin çok da dışında fazla bir şey söylenmediğini gördük. Tamamıyla iddianame çerçevesinde devam ediyor. Sanıklar iddianamede daha önceki ifadelerinde ne varsa onları ifade ettiler. Biz burada takip etmeye devam edeceğiz elbette ama şu an için yargı süreci devam ettiğinden daha detaylı fikir beyanını henüz erken buluyoruz."

Mahkeme heyetinin objektif davranmaya çalıştığını, sanıkları objektif bir şekilde dinlemeye gayret ettiğini dile getiren Kaya, iddianamede yer aldığı şekilde ifadelerin halen çelişkilerini korumaya devam ettiğini anlattı.

"Aynı noktada ifade vermeye devam ediyorlar"

TBB Başkanı Erinç Sağkan da hedeflerinin kamuoyunun gündeminde olan bu dosyada etkili bir kovuşturma sürecinin yürütülmesi, maddi gerçeğe ulaşılması ve herkesin içinin rahat edeceği bir sonuca ulaşılması bakımından katkı sunmak üzere kentte bulunduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından katılma taleplerinin uygun görülmediğini kaydeden Sağkan, "Bir yargılamaya etkin şekilde katılmadıkları takdirde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı grupların yaşadığı hak ihlallerinin giderilmesine katkı sunmakta zorlandıklarını" ifade etti.

Bir gazetecinin, "Narin'i kimin öldürdüğüyle ilgili hala net bir şey ortaya çıkmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Sağkan, sanıkların önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı noktada ifade vermeye devam ediyorlar ancak daha önce de ifadeleri arasında çokça çelişki bulunmaktaydı. Bu çelişkiler avukatlar, mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısı tarafından ısrarla soruldu. Bu soruları daha önceki ifadeler arasındaki çelişkinin neden kaynaklandığı konusunda tatmin edici bir cevap veremediklerini sizlerle bir hukukçu olarak rahatlıkla paylaşabilirim. Bir olayın saklanmasına dönük iş birliği algısı devam ediyor ancak sonuç olarak yapılan bu çapraz sorguların akşam üzeri neticelenmesiyle birlikte daha somut bir görüş paylaşmak bizler açısından da mümkün olacaktır."

"Narin'in birinci derece yakınlarının da içinde bulunduğu kolektif bir kötülük tesis edildi"

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ise Narin cinayeti davasının ilk duruşmasını takip etmek ve "Narin için adalet" diye taleplerini yüksek sesle belirtmek için Diyarbakır'da bulunduklarını belirtti.

Sarı, "Narin en güvenli olması gereken yerdeydi. Köyünde akrabalarının arasında kendisinin güvenliğini sağlamakla mesul olan ailesinin evindeydi. Aile fertlerinin arasındaydı ve maalesef acımasızca hayattan koparıldı. Sonrasında ise cinayeti örtbas etmek için ne yazık ki Narin'in birinci derece yakınlarının da içinde bulunduğu kolektif bir kötülük tesis edildi." diye konuştu.

KADEM olarak güvenli ve adil bir gelecek için yılmadan, yorulmadan mücadele edeceklerini dile getiren Sarı, Narin için adaletin tecelli etmesi adına davayı yakından takip ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

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