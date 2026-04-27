Narin Güran Davası: Adalet İçin Keşif Şart
Narin Güran Davası: Adalet İçin Keşif Şart

27.04.2026 09:20
Türkiye'nin gündemindeki Narin Güran cinayetinde, mahkemenin keşif talebini reddetmesi ve bilirkişi raporlarındaki çelişkiler adalet arayışını derinleştiriyor.

Türkiye, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılmasıyla faili meçhul cinayetleri konuşurken, Narin Güran davası adaletsiz kararlarla gündemde. Sekiz yaşındaki Narin'in cesedi bulundu, faili belli ancak mahkeme amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes'i müşterek fail sayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4.5 yıl, ardından 17 yıl ceza aldı. Yargıtay, Bahtiyar'ın cezasını az bularak bozdu. Ancak kamuoyunda Güranların masum olduğu düşüncesi yaygın. Savcılık ve jandarma, Narin'in 'görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü' varsayımına dayanıyor. Baba Arif Güran'ın keşif talebi reddedildi. Oysa yapılan keşifte, bilirkişi raporlarının gerçeklikle uyuşmadığı görüldü. UKB raporuna göre Narin'in patikayı 51 saniyede tırmanması gerekirken, gerçekte bu süre 2 dakika 35 saniye. Ayrıca UKB, Bahtiyar'ı hiç görmüyor. Mahkeme, köye gitmeden tartışmalı raporlarla karar verdi. Adalet için yargılamanın yenilenmesi, keşif yapılması ve yeni delillerin değerlendirilmesi gerekiyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Narin Güran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:26
Jhon Duran’dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haydırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
