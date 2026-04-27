Narin Güran Davası: Adalet İçin Keşif Şart

Türkiye, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasının yeniden açılmasıyla faili meçhul cinayetleri konuşurken, Narin Güran davası adaletsiz kararlarla gündemde. Sekiz yaşındaki Narin'in cesedi bulundu, faili belli ancak mahkeme amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes'i müşterek fail sayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cesedi gömen Nevzat Bahtiyar ise önce 4.5 yıl, ardından 17 yıl ceza aldı. Yargıtay, Bahtiyar'ın cezasını az bularak bozdu. Ancak kamuoyunda Güranların masum olduğu düşüncesi yaygın. Savcılık ve jandarma, Narin'in 'görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü' varsayımına dayanıyor. Baba Arif Güran'ın keşif talebi reddedildi. Oysa yapılan keşifte, bilirkişi raporlarının gerçeklikle uyuşmadığı görüldü. UKB raporuna göre Narin'in patikayı 51 saniyede tırmanması gerekirken, gerçekte bu süre 2 dakika 35 saniye. Ayrıca UKB, Bahtiyar'ı hiç görmüyor. Mahkeme, köye gitmeden tartışmalı raporlarla karar verdi. Adalet için yargılamanın yenilenmesi, keşif yapılması ve yeni delillerin değerlendirilmesi gerekiyor.