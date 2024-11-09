Narin Güran Davasında Çelişkiler Artıyor

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'SALİM GÜRAN'IN BÜTÜN İFADELERİ ÇELİŞKİLİ'

Diyarbakır'da Narin Güran (8) cinayetine ilişkin davanın duruşmasında söz alan Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir, "Şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talebimizdir. Güran ailesi fertlerinin sistematik bir şekilde hareket ettiği kanaatindeyiz. Narin Güran'ın cenazesine ulaşılmaması amacıyla olayın saatini değiştirerek maddi gerçeği ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalışılmıştır. Örneğin, Narin'in 17.40'ta görüldüğü ile ilgili iddialar var. Birsen Güran'ın ifadesinde, Salim'in '17.40'da Narin'i gördüğünüzü söyleyin, yoksa sıkıntı çıkar' şeklinde ifadesi var. 4 ayrı ifadesi var, bir kısmını kabul etmedi. Muhammed Kaya isimli biri var, kaybolmasından 1 gün sonra terlik buluyor ve o terliğin Narin'in terliği olduğunu düşünüyor ama kolluk kuvvetlerine teslim etmiyor. Aracına alıyor, köye gidiyor, birkaç yere gidiyor. Gerçekten ona ait olduğunu düşünüyorsa, nasıl olur da kolluk kuvvetlerine vermez? Bir kısım beyanlarda aile meclisi toplantısı kabul ediliyor, bir kısım beyanlarda kabul edilmiyor. Şimdi toplantı var mıydı, yok muydu? Toplantı olup olmadığını bir aile neden gizler? Bir kısım aile üyeleri neden, 'Toplantı yapmadık' dedi? Bu kısım şaibelidir. WhatsApp kayıtlarının silinmesi, bir insan neden bu kayıtları siler? Tek başına Salim Güran bunu yapmış olsaydı, tesadüf derdik. Ama birçok aile üyesinin bunu yapması tesadüf değil. Salim Güran'ın bütün ifadeleri çelişkili. Örneğin; ilk ifadesinde aile bireyleriyle alışverişe gittiğini söylüyor ama bu aile bireylerinin ifadeleriyle çelişiyor. Olayın sıcağı sıcağına Salim Güran neden böyle beyanda bulundu? Salim Güran olay günü birçok görüşme yapıyor. Narin'in DNA'sının Salim Güran'ın aracında çıkması, Narin'in nişan için arabaya binmesiyle ilgisi yoktur bu DNA'nın" dedi.

'BİZE GÖRE, ENES, O İZLERİ KENDİ YAPMADI'

Özdemir, "Dosyada bir jandarma tutanağı var. Narin'i ararken defalarca aileyle görüşüyorlar. Tutanakta, 'Enes için ne yapabilirim' diyor. Jandarma tutanağında 'Annenin Enes'i koruma çabası var' deniliyor. Balkondaki eşarbı, Narin'in cenazesinin bulunduğu çantada çıkıyor. Köydeki kavgada Enes, mahkemedeki ifadesinde 'Ben oradaydım, kadınlardan birinin ağzını kapattım' dedi. Neden kapattı? Adli Tıp Kurumu raporu çıktıktan sonra cezaevi görüşmesinde ilk defa Narin'in nasıl öldürüldüğünü söylüyor. Şaşırmıyor. Vücut belli bir dereceye kadar acıya katlanabilir. Belli bir acı derecesine kadar kendimize zarar verebiliriz. Vücut refleksle sizi geri iter. Adli Tıp Kurumu raporunda, '5-6 günlük izler var' deniliyor. Bize göre, Enes, o izleri kendi yapmadı" diye konuştu.

'CİNAYET SAATİNDE HERKES BİR İŞLE MEŞGUL'

Daha sonra söz alan baro avukatlarından Metin Arkaş, Salim Güran'ın eşi Melek Güran ve çocuklarının ifadelerinde çelişki olduğunu belirterek, "İddia edilen cinayet saatleri, 15.15 ile 15.40. Herkes bu saatler arasında bir işle meşgul. Kadınların kavgası konusunda, Yasemin'in Narin'in vefat haberinin geldiği gün verdiği tepki, en doğal tepkidir. Görüntü kayıtları olan bir delil. Birine beddua edildi ve 'Biliyorsanız söyleyin' denildi. Melek Güran ve çocuklarıyla ilgili çelişki var. 14.33 te bir HTS kaydı var. Baz kayıtları çıktıktan sonra 16.00'a kadar evde olduğu şeklinde ifadeler değişti. Salim Güran 'Ben eve döndüğümde kıyafetimi değiştirdim' diyor. Aile üyeleri 'Değiştirmedi' diyor" dedi.

'VECDİ'NİN HEM NEVZAT, HEM SALİM'LE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNU ANLAYABİLİYORUZ'

Duruşmada söz alan baro avukatlarından Erdem Kaya, "Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar dinlendi, Nevzat Bahtiyar Salim Güran'la 21 Ağustos'tan sonra hiçbir iletişiminin olmadığını iddia etti. Kayıtlara baktığımızda, bütün organizasyonu ve aralarındaki iletişimi Vecdi Bahtiyar'ın üzerinden yürüdüğünü görüyoruz. 22-24 Ağustos'ta Nevzat Vecdi'yi arıyor, o da Salim Güran'ı arıyor. Defalarca sıralı bir iletişim dosyaya yansıyor. 'Narin için yaptığımız görüşmelerdir' dese de kendisinin de olaydan haberdar olduğu bu görüşmelerden çok net anlaşılıyor. Vecdi Bahtiyar, 22-24 Ağustos'ta Hatay'da, sonra Diyarbakır'a geliyor. 8 Eylül'de sabah saatlerinde Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yerde çalışma var. Nevzat, Vecdi'yi arıyor. Muhtemelen, köyden çalışmaların yapıldığı yer görünüyor. Cansız bedeninin bulunacağını da biliyor ve onu haber veriyor. Bu görüşmelerde, Vecdi'nin hem Nevzat, hem Salim'le iş birliği içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz" diye konuştu.

'R.A.'NIN ORGANİZASYONDAN HABERİ VAR'

Konuşmasına devam eden Kaya, "R.A., dosyadaki kilit tanıklardan biri ama dinlenemedi. Bizce Narin'in cansız bedeninin saklandığı anda R.A. ve Mehmet Selim Atasoy birlikte gözcülük yapıyor. Dosyaya yansıyan, R.A. ile ilgili bir tutanak var. 8 Eylül 2024 tarihinde R.A. mahkemeye sevk edilmiş, tutuklanmış. Jandarmanın hazırladığı tutanak. Şüpheli tutuklanmasının etkisiyle ağlamıştır. Yaşadığı sinir patlaması neticesinde, ağlamaklı olarak muhtar Salim Güran'a sinkaflı bir küfrediyor. 'Senin yüzünden başımız belaya girdi. Komutanım, muhtar öğleden sonra yanıma geldiğinde, üzerinde tarlada çalıştığı kıyafeti yoktu, kıyafeti temizdi, her iki ayak bileğine kadar suyun içine girmişti" diyor. R.A.'nın da bu organizasyondan haberi olduğunu anlıyoruz. 18.38 de Salim R.A.'yı arıyor. Sınırın üzerinde düşen bir şeyden bahsediyor. 'Sınırın orada, taşın yanında' diyor, yoldan gidip gelen bir arabadan bahsediyor. Bu yer, Narin'in cansız bedeninin saklandığı yer de olabilir. Bunu R.A.'nın Salim Güran'a iletmesi, Narin'in gömüldüğü yeri bildiklerini ortaya koyuyor" dedi.

Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ-Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,