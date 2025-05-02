Narin Güran Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına devam edildi.

Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Kapalı görülen davanın üçüncü duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve bazı avukatları hazır bulundu. Bazı avukatlar ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları da yer alıyor.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı ve celse arasında sunduğu, 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası ve 6 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdiği mütalaayı okudu.

Bazı sanıklar, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadıklarını, bazıları da avukatları eşliğinde savunma yapacaklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM avukatları da beyanda bulundu.

Sanık avukatları, savunmalarında müvekkillerinin isnat edilen suçtan tahliyeleri ile beraatlerini istedi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tamamlamış, celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Savcı, sanıkların ve suça sürüklenen çocukların "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmalarını istemişti.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.