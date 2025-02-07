Narin Güran cinayetinde Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran cinayetinde Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

07.02.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında sanık ağabey Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

ANNE İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Daha önce de Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunmuştu. Dilekçede, Yüksel Güran ile ilgili verilen kararın bozulması ve tahliye edilmesi talep edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına geçen yıl 7 Kasım'da başlanmış, üç gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık 2024'e ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

29 Aralık 2024 günü görülen son duruşmada karar açıklanmıştı.

Narin Güran cinayetinde Enes Güran\'ın avukatından istinaf başvurusu
Kaynak: AA

Narin Güran, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran cinayetinde Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • SAVİDE ALBUZ:
    Sayın avukatlar beraat istiyorsunuz iyi de çocuğun katili kim. ya anne ya amca ya ağabey.. 6 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bunlar suçsuz bunları salın narin kendi öldü kendi çuvala girdi kendi üstüne taş koydu sayın mahkeme bu arkadaşların suçu günahı yok Aksi halde avukat ücret talep edemeyecek rica ediyorum salın ki avukatlar da ücretlerini alabilirsin bari 5 0 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Ben bu katillerin kısa zaman içinde tahliye olacak diye bir his var içimde 3 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    bır gunde aydınlatamadılar şunu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 04:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinde Enes Güran'ın avukatından istinaf başvurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.