Narin Güran cinayetinde Enes Güran\'ın avukatından istinaf başvurusu

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Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi davasında sanık ağabey Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi: "İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."

SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

ANNE İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Daha önce de Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunmuştu. Dilekçede, Yüksel Güran ile ilgili verilen kararın bozulması ve tahliye edilmesi talep edilmişti.