Narin Güran Davasında Savunmalar Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Narin Güran Davasında Savunmalar Yapıldı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili sanıkların duruşmasında avukatları savunma yaptı.

27.12.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatları savunma yaptı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın dün başlayan ikinci duruşması devam ediyor.

Duruşmada tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın ardından avukatları Mahir Akbilek, Muhammet Fatih Demir ve Recep Kızılok savunma yaptı.

Avukat Mahir Akbilek savunmasında, iddianame ve mütalaaya bakıldığında net bir delil göremediklerini ileri sürerek, "Olası kast var ama olası fail yok." dedi.

Akbilek, bir avukat arkadaşının kendilerine köyün krokisi ile iyileştirilmiş bir görüntü gönderdiğini belirterek, bu kayıtları izletmek istediğini söyledi.

Duruşmada izletilen görüntülerle ilgili Akbilek, olay günü saat 15.12'de Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınlarındaki karartının Narin olduğunu, hareketli görünen kısımdaki karartının da Nevzat olduğunu düşündüklerini ileri sürdü.

"Maddi deliller bulmanız lazım"

Akbilek, şunları söyledi:

"Nevzat, her ifadesinde yalan söylemiştir. Nevzat, 'Fırsatını bulsaydım cenazeyi oradan çıkaracaktım.' diyerek ailenin cenazeyi bulmasını sağlamak istediğini iddia etmiştir. Kendisini iyi göstermek istemiştir. Enes ve Yüksel Güran telefonundan hiçbir veri silmemiş. İnsan kolunu ısırabilir, kendisine zarar verebilir. Bu, Narin'i öldürdüğü anlamına mı geliyor? Bu Anadolu'ya has acıyı dışa vurum biçimidir. 'Yüzümü mısır koçanı çizmiş' demiyor, 'çizmiş olabilir' diyor. Yaşadıklarını anlatıyor. Tıbben de mümkündür. Maddi deliller bulmanız lazım. Enes haksız yere cezaevinde tutulmaktadır."

"Doğrudan Nevzat katildir diyemem"

Avukat Muhammet Fatih Demir de savunmasında, bu davanın tarihi sorumluluğu olduğunu belirtti.

Demir, "Haksız ithamda bulunmak da haksız hüküm kadar sakıncalıdır. Narin'in ağabeyi Enes için bu kadar acımasız olmamalıyız. Bu insan 21 Ağustos'ta bir darbe yedi. İnsanlar idam istiyor. 'En ağır cezayı almasını istiyoruz' diyorlar. ya sanıklardan biri masumsa? Yargı makamlarından adalet istiyoruz." dedi.

"Doğrudan Nevzat katildir diyemem. Ona siz karar vereceksiniz. Nevzat hem annesinin evinden su çekiyor hem de su için Salim'i aradığını söylüyor. Niçin su için aradın? Bana mantıklı gelmiyor. Naaşı koyduğun yeri değiştirmek istiyorsun? Neden değiştirmek istiyorsun? Aile görsün diye mi koymak istedin, inanmıyorum sana. Jandarma kapına gelene kadar hiçbir şey konuşmamışsın." diyen Demir, Nevzat Bahtiyar'ın 30 dakika boyunca dere kenarında ne yaptığını açıklayamadığını, orada ne yaptığının bilinmediğini öne sürdü.

Demir'in savunmasında Diyarbakır Barosunu eleştirmesi üzerine duruşmayı izleyen baro üyesi iki kadın avukat tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti başkanı, duruşmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle avukatların dışarı çıkarılmasını istedi.

Avukatlar salondan çıkarıldı.

Daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ndeki okulun güvenlik kamerasınca olay günü akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerin duruşmada izletilmesini isteyen Demir, kameranın görüş açısına giren kişinin Enes olduğunu, arama çalışmalarında yorulduğu ve kardeşini bulmadığı için kendisini çaresizce yere attığını ileri sürdü.

"Müvekkilime isnat edilen suçlarla ilgili somut delil yoktur"

Avukat Recep Kızılok ise Tavşantepe Mahallesi'nde Narin kaybolduktan sonra elektrik tellerinin birbirine çarpmasıyla yangın meydana geldiğini öne sürerek, ailenin, suçluyu kayırmak istemesi nedeniyle bunu yaptığının söylendiğini ifade etti.

Narin'in kaybolduğu yerde yaşayanların çoğunun akraba olması, yabancı araçların köye girmemesi, olayın eve yakın yerde olması nedeniyle cinayetin aile tarafından yapıldığının düşünüldüğünü dile getiren Kızılok, savunmasını şöyle tamamladı:

"Müvekkilim Enes'in gözündeki morluk ve kolundaki ısırık çok konuşuldu. Belki de yargılanmasının sebeplerinden biri buydu. Müvekkilime isnat edilen suçlarla ilgili somut delil yoktur. Hepsi varsayımdır. Uzun süre tutukludur. Kız kardeşinin mezarını bile görmedi. Tutuksuz yargılanmasını istiyorum. Beraatini talep ediyorum."

Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilecek.

Kaynak: AA

Narin Güran, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Yargı, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran Davasında Savunmalar Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 14:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Narin Güran Davasında Savunmalar Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.