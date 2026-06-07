Narin Güran İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika
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Narin Güran İçin Adalet Çağrısı

07.06.2026 17:30
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Diyarbakır'da platform, Narin Güran'ın katlinden dolayı adalet talep etti ve ailenin yanında olma çağrısı yaptı.

(DİYARBAKIR) - "Narin Güran ve Ailesine Adalet Platformu", Diyarbakır'da düzenledikleri basın açıklamasında, "Hep birlikte Narin'e olan sorumluluğumuzu yerine getirelim. Onun ailesinin uğradığı bu eziyetleri ortadan kaldıralım. Gerek sustuklarımızla, gerek konuştuklarımızla toplum olarak bu aileye zulmettik. Gelin Narin'in ailesinden helallik isteyin. ve bu zulme son vermek için var gücümüzle mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ve ailesine destek amacıyla kurulan "Narin Güran ve Ailesine Adalet Platformu" Diyarbakır'da düzenledikleri basın açıklamasıyla adalet çağrısında bulundu.

Dağkapı Meydanı'nda toplanan "Narin Güran ve Ailesine Adalet Platformu" adına açıklamayı Barışçılar Kulübü Başkanı Ömer Aydın yaptı.

Diyarbakır halkını, zulme sessiz kalmayan, kötülüğe alkış tutmayan onurlu bir halk olduğunu değerlendiren Aydın, "2024 yılının 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitti ve bir daha evine dönemedi. İftiracı bir katil evine giden patikada Narin'in önünü kesti ve onu hunharca katletti. İşte o katilin adı Nevzat Bahtiyar'dır. Bu Nevzat Bahtiyar hepimize gariban komşu diye tanıtılan o zalim Nevzat Bahtiyar" diye konuştu.

"BİRTAKIM ZALİMLERİN ORTAKLIĞI İLE ADALET TECELLİ ETTİ YALANI KAMUOYUNA YUTTURULMAYA ÇALIŞILDI"

Güran ailesinin suçsuz olduğunu öne süren Aydın, Narin Güran cinayeti soruşturması sırasında yaptıkları haberler nedeniyle bazı gazetecilere de tepkisini dile getirerek, şunları söyledi:

"Narin'in annesi, amcası ve ağabeyini katil ilan edilip müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Televizyon kanallarında gazetelerde, internet sitelerinde koca koca araştırmacılar, emekli polisler, gazeteciler, haberciler, sanatçılar yayınlara çıkıp hepinize kocaman bir sülalenin 8 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmek için bir araya gelip işbirliği yaptığı yalanını söylediler. Birtakım zalimlerin ortaklığı ile adalet tecelli etti yalanı kamuoyuna yutturulmaya çalışıldı. Evet ey zalimin karşısında, mazlumun yanında duran Amed halkı, kandırıldınız. Televizyonda Güran ailesinin aleyhine dinledikleriniz yalanlardan ve iftiralardan ibaretti."

Açıklama, Narin'e ve Güran ailesine adalet talebi çağrısıyla son buldu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Narin Güran, Diyarbakır, Politika, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narin Güran İçin Adalet Çağrısı - Son Dakika

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