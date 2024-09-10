Narin Güran Cinayetinde Tutuklama - Son Dakika
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Narin Güran Cinayetinde Tutuklama

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Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.B. tutuklandı.

10.09.2024 21:58
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan ve jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf eden N.B,adliyedeki savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de  arama çalışmaları sonucu cansız bedeni dere kenarında, çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunmasının ardından 8 Eylül günü aralarında annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve 2 Eylül'de tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında jandarmaya verdiği ifadede suçunu itiraf eden N.B., gündüz saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgunun ardından N.B., sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bakan Yılmaz'dan tutuklama açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, N.B.'nin tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

N.B., jandarmaya verdiği ifadede 1 Eylül günü tutuklanan Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran'ın kendisinden, Narin'in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini iddia etmişti.

Kaynak: ANKA

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