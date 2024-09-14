Narin'in Babasından Çarpıcı Açıklamalar - Son Dakika
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Narin'in Babasından Çarpıcı Açıklamalar

Narin\'in Babasından Çarpıcı Açıklamalar

Narin Güran'ın ölümü sonrası babası Arif Güran, akrabalarıyla ilgili iddialarda bulundu.

14.09.2024 21:20
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Narin'in babası Arif Güran: Dayı- yeğen olmuş, hepsi akraba bile olsa bu işten vazgeçmem (2)

Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki ziyaretinin ardından iş insanı Ferit Kaya ile Narin'in babası Arif Güran arasındaki görüşme, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaya ile sohbet eden Baba Arif Güran, "Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Akraba olduğu zaman diyor 'Dayımdır, yeğenimizdir.' Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Bunu herkes de biliyor. Kimin parmağı bu işte, kimin parmağı varsa da devlet delillerle çıkardıktan sonra. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar" dedi.

'AĞABEY, O ÇOCUĞUN YERİ MEZAR DEĞİL, YERİ ŞU ANDA OKUL'

Kaya ise Narin'in yerinin okul olduğunu belirterek, "Ağabey, o çocuğun yeri mezar değil, o çocuğun yeri şu anda okul. Böyle bir şey yok. 8 yaşındaki bir çocuk" diye konuştu.

'O NAMUSSUZLUK YAPTI, ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ, BU SÜREÇTE BÜTÜN ÇOCUKLARIMIZI OKULDAN ETTİ'

Yanında bulunan Narin'in amcası Erhan Güran ise "20 nüfuslu bir yer, 90- 100 nüfusluk değil. Onların da hepsi akraba. Kendi aralarında toplantı yapıyorlar, şey yapıyorlar ki. O namussuzluk yaptı, çocuğu öldürdü, bu süreçte bütün çocuklarımızı okuldan etti. Kimse okula gitmiyor. İşte biz böyle bir toplumuz" dedi.

Kaynak: DHA

Narin Güran, Ferit Kaya, Politika, 3-sayfa, Bağlar, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

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