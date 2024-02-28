İçişleri Bakanı: Narkoçelik-3 Operasyonunda 101 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde eş zamanlı düzenlenen "Narkoçelik-3" operasyonlarında 101 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 15 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-3" operasyonları düzenlendi.
Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını kaydeden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.
İstanbul, Hakkari, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta'daki operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüntülerini de paylaştığı operasyonu gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.
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