Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Gözaltı - Son Dakika
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Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Gözaltı

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Son 2 haftada Narkoçelik-48 operasyonunda 1780 uyuşturucu şüphelisi yakalandı, 4.9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

14.11.2024 10:13
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-48" operasyonlarında; bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, son 2 hafta içerisinde düzenlenen "Narkoçelik-48" operasyonlarında; 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 2 hafta içerisinde düzenlenen Narkoçelik-48 operasyonlarında; 4 ton 887 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 989 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 780 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Zehir tacirleri, milletimizin sağlığını, geleceğini ve huzurunu tehdit ediyor. Bu nedenle toplumumuzun her kesiminin iş birliği içinde bu tehdide karşı duyarlı ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor.

Gelceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Hep birlikte mücadele edelim. Yakınınızda uyuşturucu satışı, uyuşturcu kullamıyla ilgili şüphelendiğiniz bir durum varsa 112 Acil Çağrı hattından bizi arayın. Biz gereğini yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 4 bin 450 ekip, 11 bin 125 personel, 14 hava aracı ve 42 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Bursa, Manisa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Kayseri, Balıkesir, Elazığ, Muğla, Sakarya, Osmaniye, Denizli, Aydın, Sivas, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Van, Hatay, Niğde, Eskişehir, Adıyaman, Kilis, Tekirdağ, Trabzon, Batman, Giresun, Isparta, Zonguldak, Mardin, Afyonkarahisar, Çorum, Düzce, Şırnak, Uşak, Erzurum, Ordu, Çanakkale, Kırıkkale, Kırklareli, Rize, Sinop, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Edirne, Yalova, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Aksaray, Amasya, Bolu, Karabük, Kütahya, Tokat, Yozgat, Artvin, Bilecik, Bitlis ve Siirt olmak üzere 73 ilde Narkoçelik-48 operasyonları düzenlendi.

Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 3 ton 578 kg metamfetamin, 12 kg esrar, 7 milyon 623 bin adet uyuşturucu hap, 347 kg kimyasal hammadde ele geçirildi. 19 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 219,5 kg metamfetamin, 48 kg esrar, 6 kg skunk, 53 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 127 kg skunk ele geçirildi. 7 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 119 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 115 kg metamfetamin, 37 kg skunk ele geçirildi. 4 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 106,5 kg skunk, 8 kg metamfetamin ele geçirildi. 5 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 88 kg skunk, 47 kg metamfetamin ele geçirildi. 13 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 64 kg metamfetamin ele geçirildi. 4 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 53 kg esrar, 11 kg metamfetamin ve 33 bin 152 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Şüpheli Zehir Taciri yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 33 kg esrar ele geçirildi. 8 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 27 kg skunk ele geçirildi. 4 Şüpheli Sokak Satıcısı yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 24,5 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Gözaltı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Güvenlik, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narkoçelik-48 Operasyonunda 1780 Gözaltı - Son Dakika

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