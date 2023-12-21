Narkogüç-40 Operasyonu\'nda 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya: 47 ilde 376 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 47 ilde düzenlenen 'Narkogüç-40 Operasyonu'nda 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 376 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik suçlara yönelik 47 ilde 'Narkogüç-40 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlükleri narkotik suçlarla mücadele şubeleri ve il jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlara 535 ekip, 1094 personel ve 21 dedektör köpek katıldı. 376 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 1 ton 156 kilogram uyuşturucu ve 14 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar" dedi.