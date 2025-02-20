Narkokapan-12 Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkokapan-12" operasyonunda ikisi yabancı uyruklu olmak üzere beş şüpheli zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, "Narkokapan-12" operasyonu sonucu 79,5 kilogram uyuşturucu madde ile 141 kilogram kimyasal katkı maddesi geçirildi. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

" İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen 'Narkokapan-12' operasyonunda; 49,5 kilogram sıvı metamfetamin, 2,5 kilogram kristal metamfetamin, 27,5 kilogram skunk ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda; ikissi yabancı uyruklu olmak üzere beş şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde dört araç ve dört ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde ile 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ve iki adet hassas terazi ele geçirildi."