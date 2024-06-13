Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Yaz Konseriyle Veda Etti - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Yaz Konseriyle Veda Etti

Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara sanat eğitimi sunmak ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, 2023-2024 dönemine yaz konseri ile veda etti. Konser, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknik destek sağladığı bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

13.06.2024 09:54
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(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası, 2023-2024 dönemi çalışmalarını yaz konseri ile taçlandırdı.

Narlıdere Belediyesi'nin çocuklara sanat eğitimi sunmak ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Senfoni Orkestrası, 2023-2024 dönemine yaz konseri ile veda etti.

Belediyeye ait Park Orman Narlıdere Tesisleri'nde gerçekleştirilen konseri Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları Celal Yıldız, Çağrı Sofu ve İsmail Ay, Meclis üyeleri, CHP Narlıdere İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Yıldırım, davetliler ve vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Eğitmen hocaları Ender Ünal ve Cüneyt Deniz yönetiminde klasik batı müziği, film müzikleri ve popüler müzik türünde eserleri başarıyla seslendiren Çocuk Senfoni Orkestrası, yaklaşık 1,5 saat süren konserde dinleyicilerden beğeni topladı.

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Çocuk Senfoni Orkestrası'nın çalışmalarını mutlulukla izlediklerini belirterek, "Kıymetli çocuklarımıza, orkestra eğitmenlerimiz Ender Ünal ve Cüneyt Deniz'e bizlere bu güzel akşamı yaşattıkları için Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun adına teşekkürlerimi iletiyorum. Her biri pırıl pırıl olan çocukları yetiştiren ailelerimizi kutluyorum. Narlıdere Belediyesi olarak çocuklarımızla yürümeye, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Nice güzel akşamlarda tekrar bir araya geleceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin teknik destek sağladığı konser, çiçek takdimi ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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