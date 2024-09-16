Narlıdere Belediyesi İklim Eylemi İçin Yeni Adım Attı - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi İklim Eylemi İçin Yeni Adım Attı

Narlıdere Belediyesi, MLGP4Climate Platformu'na katılarak 'Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf oldu. Belediye Başkanı Erman Uzun, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

16.09.2024 10:15  Güncelleme: 11:49
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, İklim Eylemi için Çok Düzeyli Yönetişim Platformu'na (MLGP4Climate Platformu) katılarak, 'Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf oldu. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Sürdürülebilir ve dirençli bir Narlıdere için çalışmaya devam edeceğiz"dedi.

Narlıdere Belediyesi, bölgelerin enerji dönüşümünü sağlama, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve iklim dayanıklılığını artırmayı misyon edinen MLGP4Climate Platformu'na dahil oldu. Belediye bu kapsamda, 'EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imza attı. İklim değişikliğinin etkilerine uyum, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim ile sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi üç ana hedefi olan MLGP4Climate Platformu, Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimi ile belediyelerin iklim koruma hedeflerine katkıda bulunmayı ve Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP'ler) geliştirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, Alman Uluslararası İşbirliği Ajansı GmbH (GIZ) ve Merkezi Proje Yönetim Ajansı (CPMA) tarafından uygulanıyor.

Belediye'nin 'Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olmasının, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında kararlı olduklarının önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Erman Uzun, söz konusu projenin gerekliliklerini yerine getirmek için çalışmalara hızlıca başlayacaklarının altını çizdi. Uzun, "İklim değişikliğiyle mücadele özellikle yerel yönetimlerin en çok ağırlık vermesi gereken konularından biri… Biz de bu noktada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sürdürülebilir ve dirençli bir Narlıdere için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi İklim Eylemi İçin Yeni Adım Attı - Son Dakika

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