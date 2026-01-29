Narlıdere, Peyzaj Çalışmalarıyla Güzelleşiyor - Son Dakika
Narlıdere, Peyzaj Çalışmalarıyla Güzelleşiyor

29.01.2026 11:14  Güncelleme: 12:43
Narlıdere Belediyesi, ilçede yeşil bir çevre hedefiyle peyzaj çalışmaları yapıyor. Kurakçıl peyzaj uygulamalarıyla su tasarrufu sağlanırken, ağaçlar budanarak çevre güvenliği artırılıyor.

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla kente estetik bir görünüm kazandırıyor.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir kent hedefiyle hareket eden Narlıdere Belediyesi, ilçenin dört bir yanında kapsamlı bir çevre düzenleme seferberliği başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar ve sosyal donatı alanları mevsime uygun bitkilerle donatılarak kente estetik bir görünüm kazandırılıyor.

Kurakçıl peyzaj uygulaması

Narlıdere Belediyesi, peyzaj çalışmalarında sadece görselliği değil, ekolojik sürdürülebilirliğe de önem veriyor. Sınırlı su kaynaklarını korumak amacıyla hayata geçirilen "Kurakçıl Peyzaj" uygulamalarıyla, az su tüketen bitki türleri tercih edilerek su israfının önüne geçiliyor. Bu sayede bir yandan Narlıdere'nin çehresi güzelleştirilirken, diğer yandan geleceğin en büyük sorunu olan susuzluğa karşı dirençli alanlar oluşturuluyor.

Ağaçlar budanıyor

Ekipler, bitkilendirme çalışmalarının yanı sıra ağaçların sağlıklı gelişimi ve kent güvenliği için de mesaisini sürdürüyor. İlçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirilen budama çalışmalarıyla, ağaçların gelişim süreçleri desteklenerek ömürleri uzatılıyor. Aynı zamanda yaya ve araç trafiği için risk oluşturabilecek dallar kontrollü bir şekilde temizlenerek çevre güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

Belediye yetkilileri, kent estetiği ile doğa dostu çözümleri birleştiren çalışmaların, belirlenen program dahilinde tüm mahallelerde aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

