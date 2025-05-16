Narlıdere Belediyesi'nden İlçe Esnafına Atatürk Baskılı Türk Bayrağı

(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçe esnafına Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıttı. Belediye Başkanı Erman Uzun, "Narlıdere'mizi en büyük değerimiz olan bayrağımızla donattık. 19 Mayıs'ı, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Narlıdere'mizde de coşkuyla ve büyük bir gururla kutlayacağız" dedi.

Narlıdere Belediyesi, 19 Mayıs öncesi ilçe genelindeki esnafa Atatürk baskılı Türk bayrağı dağıttı. Zabıta ekiplerinin dükkan dükkan gezerek gerçekleştirdiği dağıtımda ilçe esnafı, Belediye Başkanı Erman Uzun'a teşekkür etti.

"Narlıdere'mizi bayrağımızla donattık"

Başkan Erman Uzun, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin tarihinde büyük bir geleceğin ilk adımı olduğunu belirterek, "Bağımsızlık ve kurtuluş mücadelemizin simgesi olan 19 Mayıs'ta esnafımız ve tüm komşularımızla birlikte Narlıdere'mizi en büyük değerimiz olan bayrağımızla donattık. 19 Mayıs'ı, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Narlıdere'mizde de coşkuyla ve büyük bir gururla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyetimiz, gençliğin omuzlarında yükselmeye edecek. Bu vesileyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.