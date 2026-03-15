Narlıdere Belediyesi'nden Kapsamlı Bahar Temizliği

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde geniş kapsamlı bir bahar temizliği başlattı. Ekipler, bayram sabahına kadar ilçenin her noktasını pırıl pırıl hale getirmeyi hedefliyor.

Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Ramazan Bayramı öncesi sokak sokak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçenin estetik görünümünü korumak ve çevre sağlığını ön planda tutmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çok yönlü bir temizlik gerçekleştiriyor.

Bahçe atıkları ve çeşitli nedenlerle biriken molozlar titizlikle toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, ilçe genelindeki çöp konteynerleri kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca kaldırım ve yol kenarlarında süpürge çalışmaları gerçekleştirirken, yol süpürme araçları da temizlik faaliyetlerine destek veriyor. Diğer yandan yol kenarlarında uzayan çimler biçiliyor ve yabani otlar temizleniyor.

İbadethaneler bayrama hazırlanıyor

Faaliyetler çerçevesinde ilçe genelindeki tüm camilerin bahçeleri, şadırvanları ve çevresi de yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor. Vatandaşların bayram ibadetlerini huzurlu ve tertemiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için yapılan çalışmalar, bayram arifesine kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Erman Uzun, daha temiz ve daha düzenli bir kent için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getirerek, "Yağışlı geçen kış aylarının ardından Narlıdere'mizde tam anlamıyla bir bahar temizliği başlattık. İbadethanelerimizin bahçelerinden sokaklarımıza, kaldırımlarımızdan yeşil alanlarımıza kadar Narlıdere'nin dört bir yanında ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Temiz, yeşil, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Narlıdere hedefiyle tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Narlıdere'nin her köşesine hizmet götürmek için ekiplerimiz mahalle mahalle, sokak sokak sahada olmaya devam edecek" dedi.