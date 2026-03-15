Narlıdere Belediyesi'nden Kapsamlı Bahar Temizliği

15.03.2026 10:43  Güncelleme: 12:29
Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede kapsamlı bir bahar temizliği başlatarak, sokakları ve ibadethaneleri pırıl pırıl hale getiriyor. Temizlik çalışmaları, bayram arifesine kadar devam edecek.

(İZMİR) - Narlıdere Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde geniş kapsamlı bir bahar temizliği başlattı. Ekipler, bayram sabahına kadar ilçenin her noktasını pırıl pırıl hale getirmeyi hedefliyor.

Narlıdere Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Ramazan Bayramı öncesi sokak sokak temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. İlçenin estetik görünümünü korumak ve çevre sağlığını ön planda tutmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çok yönlü bir temizlik gerçekleştiriyor.

Bahçe atıkları ve çeşitli nedenlerle biriken molozlar titizlikle toplanarak görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, ilçe genelindeki çöp konteynerleri kötü koku ve bakteri oluşumuna karşı düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca kaldırım ve yol kenarlarında süpürge çalışmaları gerçekleştirirken, yol süpürme araçları da temizlik faaliyetlerine destek veriyor. Diğer yandan yol kenarlarında uzayan çimler biçiliyor ve yabani otlar temizleniyor.

İbadethaneler bayrama hazırlanıyor

Faaliyetler çerçevesinde ilçe genelindeki tüm camilerin bahçeleri, şadırvanları ve çevresi de yıkanarak hijyenik bir hale getiriliyor. Vatandaşların bayram ibadetlerini huzurlu ve tertemiz bir ortamda gerçekleştirebilmesi için yapılan çalışmalar, bayram arifesine kadar devam edecek.

Belediye Başkanı Erman Uzun, daha temiz ve daha düzenli bir kent için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getirerek, "Yağışlı geçen kış aylarının ardından Narlıdere'mizde tam anlamıyla bir bahar temizliği başlattık. İbadethanelerimizin bahçelerinden sokaklarımıza, kaldırımlarımızdan yeşil alanlarımıza kadar Narlıdere'nin dört bir yanında ekiplerimiz titizlikle çalışıyor. Temiz, yeşil, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Narlıdere hedefiyle tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Narlıdere'nin her köşesine hizmet götürmek için ekiplerimiz mahalle mahalle, sokak sokak sahada olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Narlıdere, Belediye, Güncel, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
12:10
Arda’nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı Golü yiyen kaleci...
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
