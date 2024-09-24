Narlıdere Belediyesi'nden Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Narlıdere Belediyesi'nden Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Narlıdere Belediyesi\'nden Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Başlıyor

Narlıdere Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ücretsiz Meslek Edindirme Kursları, çeşitli alanlarda sertifika imkanıyla başlıyor. Kurslar, 25 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında kabul edilen başvurularla başlayacak.

24.09.2024 15:00  Güncelleme: 15:11
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(İZMİR)- Narlıdere Belediyesi, halkın talepleri doğrultusunda hizmet üretmeye devam ediyor, vatandaşların sertifika alabilecekleri Meslek Edindirme Kursları başlıyor.

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Meslek Edindirme Kursları başlıyor. Yetişkin vatandaşları kapsayan ve ücretsiz olarak verilecek kurslar; takı tasarımı, protez tırnak, cilt bakımı, üç boyutlu rölyef, ahşap boyama ve cam şekillendirme olmak üzere farklı dalları kapsıyor.

Son başvuru 4 Ekim

Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, başvurularını 25 Eylül 2024 ile 4 Ekim 2024 tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapması gerekiyor. Narlıdere AKM ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde hafta içi gerçekleşmesi planlanan kursların sonunda katılımcılara sertifika da verilecek.

"Komşularımız hep ön planda"

Belediyelerin görevinin yalnızca asli hizmetleri yerine getirmek değil, vatandaşın derdine derman olmak ve taleplerini yerine getirmek olduğunu belirten Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Narlıdere'mizde komşularımızın meslek edindirme kursları ile ilgili yoğun bir talebi vardı. Tabi ki bu talebi öncelik sırasına alarak harekete geçtik. Kurslarımız kayıtlar tamamlandıktan sonra başlayacak. Vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu kurslardan faydalanabilecek. Şimdiden bütün kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşularımızın isteklerini hep ön planda tutacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Narlıdere, Güncel, Eğitim, İzmir, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Narlıdere Belediyesi'nden Ücretsiz Meslek Edindirme Kursları Başlıyor - Son Dakika

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