Narlıdere'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hazır - Son Dakika
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Narlıdere'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Hazır

Narlıdere Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar, fener alayı ve kortej yürüyüşü ile başlayacak, Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Sağ'ın konseriyle sona erecek.

23.10.2024 10:14  Güncelleme: 10:32
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(İZMİR) - Narlıdere'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Fener alayı ve kortej yürüyüşü ile başlayacak program, Türk Halk Müziği sanatçısı Tolga Sağ konseriyle sona erecek.

Narlıdere, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Narlıdere Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler gün boyu devam edecek. 29 Ekim günü, sabah gerçekleştirilecek resmi törenin ardından akşam saatlerinde kutlamalar başlayacak.

Fener alayı ve konser düzenlenecek

Saat 19.00'da Dokuz Eylül Üniversitesi eski Güzel Sanatlar Fakültesi önünde başlayacak fener alayı ve kortej yürüyüşü Demokrasi Meydanı'nda son bulacak. Ardından saatler 19.45'i gösterdiğinde Karadeniz ezgilerini sahneye taşımasıyla tanınan müzik grubu Moli, Demokrasi Meydanı'nda Narlıdereliler ile buluşacak. Saat 21.00'de, yine Demokrasi Meydanı'nda Türk Halk Müziği Sanatçısı Tolga Sağ sahne alacak, birbirinden güzel türküleri seslendirecek.

"Azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağız"

Tüm Narlıderelileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimizin 101'inci yaşı kutlu olsun. Ata'mızın Gençliğe Hitabesi'nde bize atfettiği gibi Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılacak olan bizleriz. Azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimize her daim sahip çıkacağız. Tüm komşularımızı Cumhuriyetimizin 101'inci yaşını gurur ve coşkuyla kutlayacağımız etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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