Narlıdere'de 350 İşçi Grevde

İZMİR'in Narlıdere Belediyesi'nde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 350 Narbel işçisi grev başlattı.

Narlıdere Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile SODEMSEN arasında devam eden TİS sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 350 işçi, grev başlattı. İşçiler, belediye önünde toplanarak grev kararını duyurdu. Burada açıklamalarda bulunan DİSK/Genel-İş 4 No'lu Şube Başkanı Aydın Tekin, "Geçim sıkıntısı çeken, emeğinin karşılığını almakta zorlanan çalışanlarınızı görmezden gelmeyin, sizi; bu belediyenin başkanı olarak çalışanlarınıza kulak vermeye, SODEMSEN' i devreden çıkartarak, toplu sözleşme masasına oturmaya ve yürümeyen sözleşmeyi insanca yaşanabilir ücretle bitirmeye, grev halayını, TİS halayına çevirmeye davet ediyoruz" dedi.

'YASAL GREV SÜRECİNE GİRİLMİŞTİR'

TİS görüşmelerinin 5 ay önce başladığını dile getiren Tekin, "Arabulucu uyuşmazlık raporunun tarafımıza tebliğ edilmesi ile birlikte yasal grev sürecine girilmiştir. SODEMSEN ve Narlıdere Belediyesi ve Nar-Bel yetkilileri ile sürdürmekte olduğumuz ve TİS görüşmelerinde bazı sosyal ve ekonomik maddelerde anlaşma sağlanmış, 15 ekonomik ve sosyal maddede ise anlaşma sağlanamamıştır. Son olarak 5 Mayıs'ta yaptığımız görüşmede en düşük ücrete verilen zam oranı yüzde 44 civarında olmuştur. Toplu iş sözleşme görüşmesi sonrasında yönetici, temsilci ve üyelerimizle yapmış olduğumuz görüşme, toplantı ve oylama sonucunda verilen zam oranı kabul görmemiş ve dün gece itibariyle Narlıdere Belediyesi'nde greve çıkılmıştır" ifadelerini kullandı.

'BU ÜCRETLERLE GEÇİNEMİYORUZ'

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyelerimizde yetkili kılınan SODEMSEN, tüm tecrübelerine rağmen nedense 2024-2025 yılındaki toplu iş sözleşmelerini son dakikaya sıkıştırarak, bir an önce imza altına alınmasını dolayısıyla grev sürecinin atlatılmasını amaçlamış olsa da tam tersine birçok belediyede grevler yaşanmıştır. Unutmayın ki şehirleri belediye işçileri var eder, bu kenti sizin için durmaksızın hem yaratıp hem de yaşatan bizler; alnının teriyle, özveriyle, güler yüzle hizmet eden bizler; artan enflasyon, ağır yaşam koşulları, ardı arkası kesilmeyen zamlar, yaşanan ekonomik ve siyasal krizle birlikte, işçi sınıfına yönelik saldırılar devam ederken bu ücretlerle geçinemiyoruz" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,