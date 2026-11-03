NASA'nın 3 astronotu ABD Kongre ara seçimlerinde oylarını uzay istasyonunda kullandı - Son Dakika
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NASA'nın 3 astronotu ABD Kongre ara seçimlerinde oylarını uzay istasyonunda kullandı

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NASA'nın 3 astronotu, ABD'de devam eden Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı. Anil Menon elektronik oy pusulasını doldurup Texas'ın Harris bölgesine gönderdiğini söylerken, Jessica Watkins ve Luke Delaney de daha sonra oy kullandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 3 astronotu, Kongre ara seçimleri için oylarını Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kullandı.

ABD'de Kongre ara seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken, 3 NASA astronotunun oy kullandıkları görüntüler sosyal medyada ilgi çekti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlardan Anil Menon'un uyku bölmesi, aynı zamanda oy kullanma kabini olarak kullanılırken, 3 Amerikalı oylarını kullandı.

Menon, sosyal medyada paylaştığı videoda, bilgisayarını kullanarak elektronik oy pusulasını doldurup Texas'ın Harris bölgesine gönderdiğini söyledi. Menon'un mürettebat arkadaşları Jessica Watkins ve Luke Delaney de daha sonra oylarını kullandı.

Harris bölgesi, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi ve Görev Kontrol Merkezine ev sahipliği yapıyor.

ABD'li astronotlar 1997 yılından beri görev yaptıkları uzay istasyonundan oylarını kullanıyor.

Kaynak: AA
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