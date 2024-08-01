Nasrallah: "İsrail kırmızı çizgiyi aştı""Çatışmalar yarın daha da yoğunlaşacak"Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Shukr için cenaze töreni... - Son Dakika
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Nasrallah: "İsrail kırmızı çizgiyi aştı""Çatışmalar yarın daha da yoğunlaşacak"Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Shukr için cenaze töreni...

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden danışmanı için cenaze töreninde yaptığı konuşmada, 'İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler' dedi. Nasrallah, İsrail'e yönelik sert açıklamalar yaparken, çatışmaların yarın daha da yoğunlaşacağını belirtti.

01.08.2024 20:59
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- Nasrallah: "İsrail kırmızı çizgiyi aştı"

"Çatışmalar yarın daha da yoğunlaşacak"

Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Shukr için cenaze töreni düzenlendi

BEYRUT - Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Salı günü Beyrut'a düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un cenazesinde yaptığı açıklamada, "İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden intikam beklesinler" dedi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Salı günü düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr için bugün cenaze töreni düzenlendi. Beyrut'un güneyinde düzenlenen törene din adamları ile Hizbullah'ın üst düzey isimleri ve üyeleri de katıldı. Tören için güvenlik önlemleri artırılırken, Shukr'un törenin düzenleneceği salona getirilmesi sırasında sokakta bulunan binlerce kişi izdihama yol açtı. Yumruklarını havaya kaldıran binlerce kişi, "Kaçmak yok, geri çekilmek yok" sloganları atarken, Hizbullah ve Filistin bayrakları salladı.

"Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden öfke ve intikam beklesinler"

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah törende yaptığı konuşmaya Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi anarak başlarken, İsrail'e yönelik sert açıklamalar yaptı. Nasrallah, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun ölümüne yol açan Majdal Shams olayında Hizbullah'ın sorumlu olmadığını vurgulayarak, Hizbullah'ın bir hata yapıp sivilleri öldürmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Shukr'un öldürülmesinin ardından gerilimin yatıştırılmasına yönelik küresel çağrılara değinen Nasrallah, "İsrailliler şu anda mutlu olsalar da kırmızı çizgiyi aştılar. Gazze'yi destekleyen tüm cephelerden öfke ve intikam beklesinler" dedi.

"İsrailliler bunun (saldırının) nereden geleceğini bilmiyorlar"

Shukr'un öldürülmesinin 12 çocuğun ölümüne yol açan olaya bir yanıt olmadığına dikkat çeken Nasrallah, "Hizbullah Gazze'ye ve Filistin halkına verdiği desteğin bedelini ödüyor" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın artık destek aşamasının ötesine geçtiğini ve tüm cephelerde açık bir savaş ilan ettiğini bildiren Nasrallah, "İyi düşünülmüş bir yanıt arayışındayız ve İsrailliler bunun nereden geleceğini bilmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Çatışmalar yarın yoğun bir şekilde devam edecek"

Shukr'un öldürülmesinin kendileri için herhangi bir etkisinin olmayacağını ima eden Nasrallah, "Komutanlarımızdan biri şehit olduğunda yerine hemen yenisi atanıyor. Mükemmel bir yeni nesil komutanımız var" dedi.

Askeri baskının Hamas'ın ve Hizbullah'ın teslim olmasını sağlamayacağını vurgulayan Nasrallah, "Netanyahu'nun arzusu Hamas'ın ona 'Gel, işte rehineler ve silahlar' demesidir. Böyle bir şey olmayacak. Ne Gazze'de ne Lübnan'da ne de Yemen'de teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı. Lübnan cephesindeki savaşı sona erdirmenin tek yolunun İsrail'in Gazze'deki "saldırganlığını" durdurması olduğunu yineleyen Nasrallah, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah güçlerine dün ve bugün çatışmaları azaltmaları emrini verdiğini, yarın ise çatışmaların daha yoğun bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

Hasan Nasrallah, Beyrut, İsrail, Gazze, Dış Politika, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nasrallah: 'İsrail kırmızı çizgiyi aştı''Çatışmalar yarın daha da yoğunlaşacak'Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Shukr için cenaze töreni... - Son Dakika

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