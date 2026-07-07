NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kritik Panel - Son Dakika
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NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kritik Panel

NATO Zirvesi Öncesi Ankara\'da Kritik Panel
07.07.2026 14:36
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36. NATO Zirvesi öncesi Ankara'da düzenlenen panelde, Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin arabuluculuk rolünü sürdüreceğini belirtti. ABD'li ve Avrupalı yetkililer savunma harcamalarının artırılması ve NATO dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğinde düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapsamında "Zirveye Doğru" paneli düzenlendi.

Ankara Palas'ta düzenlenen "Zirveye Doğru" paneline, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz milletvekili Stuart Anderson, ABD Senatörü Mike Rounds, ABD Senatosu NATO Gözlem Grubu Eş Başkanı ve Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jeanne Shaheen ve Slovakya milletvekili Tomas Valasek katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rolünün yalnızca NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmakla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda arabuluculuk görevini de sürdürmeye devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin ABD ve Avrupalı müttefikleriyle fikir ayrılıklarına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin müttefikler arasında daha çok dayanışma beklediğini ve ihtiyaç duyulursa NATO'nun kurucu antlaşması olan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4'üncü ve 5'inci maddesinin kullanılmasını beklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, zirve sırasında siyasi birlik ve uyumun ön planda olacağını belirterek, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma sanayii işbirliği geliştirme ve külfet paylaşımı konularının da gündemde olacağını söyledi.

Shaheen ise Amerikalıların NATO'ya desteğinin zirvede olduğunu aktararak, 32 müttefikin savunma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sine ulaştığını ve yüzde 5 hedefine doğru ilerlendiğini ifade etti.

Müttefiklerin Avrupa'nın, ABD'nin ve dünyanın büyük kısmının güvenliğini sağladığını dile getiren Shaheen, NATO'nun geçerliliğini koruduğunu ve her zamankinden güçlü olduğunu kaydetti.

Rounds da ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'nun savunma kapasitesini artırması gerektiğini dile getirdiğini hatırlatarak, geleceğin, savaş tehditlerini her zaman barındırdığını söyledi.

Valasek ise Lahey'de düzenlenen 2025 NATO Zirvesi'nde müttefiklerin 2035 yılına kadar GSYH'nin yüzde 5'ini yıllık olarak savunmaya yatırma taahhüdünde bulunduğunu hatırlatarak, bu sürece yönelik eleştirilerde bulundu.

Anderson da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın NATO müttefikleri için bir ders niteliğinde olduğunu anlatarak, müttefiklerin savunma harcamalarını ciddi oranda artıracağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Kritik Panel - Son Dakika

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