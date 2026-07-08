NATO'da Türkiye'nin Stratejik Rolü Öne Çıktı - Son Dakika
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NATO'da Türkiye'nin Stratejik Rolü Öne Çıktı

08.07.2026 10:55
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Çekya ve Letonya liderleri, Türkiye'nin NATO'daki önemini vurguladı, ekonomik işbirlikleri gündemde.

6 Nisan 1920

1- Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, NATO'nun kolektif güvenliğinde Türkiye'nin "vazgeçilmez" rolüne işaret etti:

"Türkiye, coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri sebebiyle NATO'nun kolektif güvenliği için vazgeçilmez olan, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir. Türkiye'nin İttifak'a katkılarına değer veriyor ve günümüzün ortak güvenlik sınamaları karşısında işbirliğimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Hem Çek hem de özellikle Türk savunma sanayisinin gösterdiği üstün performans göz önüne alındığında, şirketlerimizin hava savunma ve dron karşıtı teknolojiler alanında büyüyen işbirliğinden cesaret alıyorum"

(Can Efesoy/Ankara)

2- Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, NATO Ankara Zirvesi kapsamında AA'ya konuştu:

"(36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi) Bunun sadece çok taraflı ilişkilere değil, aynı zamanda ikili savunma işbirliğine ve özellikle savunma sanayisi alanındaki işbirliğine de büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum"

"Ukrayna NATO üyesi olursa hepimiz bundan fayda sağlayacağız"

(Büşranur Keskinkılıç/Ankara (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Rumen Dışişleri Bakanı Toiu "Karadeniz'i koruma konusunda" Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurulduğunu söyledi:

"Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Ukrayna olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, son yıllarda örneğin tahıl akışının sağlanmasına imkan verdi"

(Irmak Akcan-Sercan İrkin/Ankara) (Görüntülü)

4- Türkiye'nin ticaret diplomasisi Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliğini güçlendiriyor

Bu kapsamda, kıta ülkelerine ihracat, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 11 milyar dolara çıktı

Aynı dönemde, en çok dış satım gerçekleştirilen Afrika ülkeleri Fas, Mısır, Libya, Cezayir ve Tunus olurken Türkiye bölgede ulaştırma altyapısından enerjiye kadar birçok alanda yeni işbirliklerine odaklanıyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

5- Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat yılın ilk yarısında 12,7 milyar doları aştı

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 3 milyar 674,4 milyon dolarla Romanya'ya, 2 milyar 554,7 milyon dolarla Bulgaristan'a ve 1 milyar 745,3 milyon dolarla Yunanistan'a yapıldı

Otomotiv endüstrisi 2 milyar 463,5 milyon dolarla bölgeye en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olurken, bu sektörü 1 milyar 968,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 908,8 milyon dolarla çelik izledi

(Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

6- Boşanma aşamasındaki eşinin doğal gazını kapattıran kocaya 3 gün zorlama hapsi

Anadolu Aile Mahkemesi, doğal gazı kapattırmak suretiyle mağdurun müşterek konutu kullanımına engel olduğu gerekçesiyle koca hakkında 3 gün zorlama hapis cezası verdi

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

7- Junior Olaitan, Beşiktaş transferini kariyerinin dönüm noktası olarak görüyor:

"(Beşiktaş'a transferi) Beklemediğim bir andı. Türkiye'ye geldiğimden bu yana Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi"

"Beşiktaş'ta hedef elbette şampiyonluk. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz"

"(Türkiye Kupası yarı final maçı) Konyaspor maçı özelinde hala çok üzgünüm. İnsanların başını öne eğdirdiğimi düşünüyorum. Belki de bu yüzden bu sene Avrupa Ligi elemelerinde bu kadar fazla maç oynuyoruz"

(Metin Arslancan/Bratislava) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO'da Türkiye'nin Stratejik Rolü Öne Çıktı - Son Dakika

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