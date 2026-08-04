NATO'da Ukrayna Yardımı İçin Komutan Değişimi

NATO'nun Ukrayna'ya yönelik askeri yardım ve eğitim faaliyetlerini koordine eden NATO'nun Ukrayna'ya Güvenlik Yardımı ve Eğitim Girişimi (NSATU) komutanlığında görev değişimi gerçekleştirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Wiesbaden'de düzenlenen törende, Korgeneral Guillaume N. Beaurpere, NSATU'nun yeni komutanı olarak görevi Korgeneral Curtis A. Buzzard'dan devraldı.

Törende konuşma yapan NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı (SACEUR) General Alexus G. Grynkewich, NSATU'nun gelecek dönemde gelişmeye devam edeceğini belirterek, yaklaşık 1 yıl içinde komutanlık görevine Avrupalı veya Kanadalı bir subayın getirilmesinin planlandığını ifade etti.

ABD liderliğindeki Ukrayna Güvenlik Yardım Grubunun (SAG-U) yürüttüğü bazı faaliyetlerin aşamalı olarak NSATU bünyesine aktarılacağına dikkati çeken Grynkewich, bu geçişin Ukrayna'ya yönelik desteği etkilemeyeceği, aksine koordinasyonun etkinliğini artıracağını söyledi.

Grynkewich, değişimin müttefiklerin NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlenmesinin bir göstergesi olduğunu ve bunun, "daha güçlü ve daha adil bir ittifak" hedefiyle tanımlanan NATO 3.0 vizyonunun hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

NSATU, Ukrayna'ya NATO müttefikleri ve ortak ülkeler tarafından sağlanan askeri teçhizat ve eğitim desteğinin koordinasyonundan sorumlu bulunuyor.