NATO'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu

10.06.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, Rusya'nın Ukrayna savaşının ardından doğu kanadındaki İHA olaylarına odaklanıyor.

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir sonucu olarak İttifak'ın doğu kanadında insansız hava araçlarıyla ilgili daha fazla olayın meydana geldiğini belirterek, "NATO, bu soruna verimli ve etkili bir şekilde çözüm bulmaya devam etmek için Müttefiklerimizle yakın işbirliği içindedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler de gerçekleştirilmektedir" dedi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO'nun Müttefiklerin topraklarının her bir santimetrekaresini savunma taahhüdü, değişen güvenlik ortamına sürekli olarak uyum sağlamamızı gerektiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının doğrudan bir sonucu olarak, doğu kanadımızda hem havada hem de denizde insansız hava araçlarıyla ilgili daha fazla olay meydana geliyor. NATO, bu soruna verimli ve etkili bir şekilde çözüm bulmaya devam etmek için Müttefiklerimizle yakın işbirliği içindedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler de gerçekleştirilmektedir."

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak LGS sınavında 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor
Diyarbakır’da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran sanığa hapis cezası
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari şüpheli de yakalandı
Arsenal’e Kenan Yıldız’dan kötü haber Arsenal'e Kenan Yıldız'dan kötü haber
Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı Halde alıcı bulamadığı 4 ton domatesi vatandaşlara ücretsiz dağıttı

13:25
A Milli Takım’da neler oluyor Kerem çıldırdı
A Milli Takım'da neler oluyor? Kerem çıldırdı
13:23
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 14:14:45. #7.13#
SON DAKİKA: NATO'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.