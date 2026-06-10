NATO'dan Karadeniz Güvenliği Vurgusu

(ANKARA) - NATO Sözcüsü Allison Hart, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının bir sonucu olarak İttifak'ın doğu kanadında insansız hava araçlarıyla ilgili daha fazla olayın meydana geldiğini belirterek, "NATO, bu soruna verimli ve etkili bir şekilde çözüm bulmaya devam etmek için Müttefiklerimizle yakın işbirliği içindedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler de gerçekleştirilmektedir" dedi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"NATO'nun Müttefiklerin topraklarının her bir santimetrekaresini savunma taahhüdü, değişen güvenlik ortamına sürekli olarak uyum sağlamamızı gerektiriyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının doğrudan bir sonucu olarak, doğu kanadımızda hem havada hem de denizde insansız hava araçlarıyla ilgili daha fazla olay meydana geliyor. NATO, bu soruna verimli ve etkili bir şekilde çözüm bulmaya devam etmek için Müttefiklerimizle yakın işbirliği içindedir. Bu kapsamda bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Karadeniz'deki güvenliğe odaklanan görüşmeler de gerçekleştirilmektedir."