NATO'dan Rusya'ya Karşı Hava Savunması Çağrısı - Son Dakika
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NATO'dan Rusya'ya Karşı Hava Savunması Çağrısı

NATO\'dan Rusya\'ya Karşı Hava Savunması Çağrısı
09.06.2025 17:55
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Rutte, Rus tehdidine karşı NATO hava savunmasını %400 artırmayı ve bütçeyi %5'e çıkarmayı önerdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya tehdidine karşı hava savunmasının yüzde 400 artırılması ve NATO üyelerinin savunma bütçelerini GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarması çağrısında bulundu.NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın Rusya tehdidine karşı savunma kapasitesini ciddi biçimde artırması gerektiğini dile getirdi.

Rutte, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan düşünce kuruluşu Chatham House'ta Pazartesi günü yaptığı konuşmada, NATO'nun hava ve füze savunmasını yüzde 400 oranında güçlendirmesi gerektiğini belirtti. " Ukrayna'da Rusya'nın havadan nasıl terör yaydığını görüyoruz, bu yüzden gökyüzümüzü koruyan kalkanı güçlendireceğiz. Mesele şu ki: Ortak savunmamızda bir kuantum sıçramasına ihtiyacımız var" ifadelerini kullanan Rutte, NATO'nun caydırıcılığını koruyabilmesi için sadece hava savunması değil, "binlerce zırhlı araç ve tank ile milyonlarca top mermisine de" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Tehlike Ukrayna savaşı bitse bile sürecek"

NATO Genel Sekreteri, Rusya'dan kaynaklanan tehdidin Ukrayna Savaşı sona erse bile ortadan kalkmayacağını savunarak "Daha güçlü, daha adil ve daha ölümcül bir ittifak olmalıyız" dedi. Rutte'nin açıklamaları, Temmuz ayında yapılması planlanan Lahey NATO zirvesi arefesinde geldi.

Mark Rutte Pazartesi günü ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Downing Street'te görüşecek. Bu, Starmer'in Temmuz 2024'te iktidara gelmesinden bu yana iki liderin yaptığı ikinci yüz yüze görüşme olacak.

İngiltere hükümeti geçen hafta, Rusya'dan gelen tehditlere karşı ülkenin askeri kapasitesini artırma planını duyurmuştu. Plana göre, ülke genelinde altı yeni mühimmat fabrikası kurulacak ve 12 adet nükleer tahrikli saldırı denizaltısı inşa edilecek. Starmer hükümeti ayrıca savunma harcamalarını 2027'ye kadar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5'ine çıkarma sözü verdi. Ancak yüzde 5 hedefine dair henüz resmi bir takvim açıklanmış değil.

Rusya'dan tepki: "NATO saldırı aracına dönüştü"

Moskova ise Rutte'nin çağrısına tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "NATO kendini saldırı ve çatışma aracı olarak gösteriyor" ifadesini kullandı.

Trump ve yüzde 5 baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını mevcut yüzde 2 hedefinden yüzde 5'e çıkarmalarını talep ediyor.

Geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, müttefiklerin bu hedefe yaklaşmakta olduğunu aktardı. Hegseth ayrıca, "İttifakımız birkaç hafta içinde yüzde 5 taahhüdüne hazır hale gelecek. Bunun yüzde 3,5'i doğrudan askeri harcamalar, yüzde 1,5'i ise altyapı ve savunma bağlantılı faaliyetler olacak" dedi.

AFP/ BÜ,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

Ukrayna, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'dan Rusya'ya Karşı Hava Savunması Çağrısı - Son Dakika

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