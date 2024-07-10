NATO, dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldi - Son Dakika
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NATO, dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldi

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünde dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldiğini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun barışı korumak ve özgürlüğü güvence altına almak için kurulduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın büyük bir güvenlik krizi olduğunu vurgulayarak, Rusya'nın kazanmasının diğer otoriter liderleri cesaretlendireceğini ve küresel güvenliği etkileyeceğini ifade etti.

10.07.2024 03:24
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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO, dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldi"

WASHINGTON - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 75. yıl dönümünde dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldiğini söyledi. Stoltenberg, "İttifakımızın 75. yıl dönümünde NATO'nun artık sadece dünyanın en başarılı ve en güçlü değil aynı zamanda tarihin en uzun süreli ittifakı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

NATO'nun 75. yılı vesilesiyle Washington'daki Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda gerçekleştirilen kutlama programında yaptığı konuşmada Stoltenberg, NATO'nun 75 yıl önce içinde bulundukları salonda imzalanan belgeyle kurulduğunu hatırlattı.

NATO üyesi 32 ülkenin liderleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada Stoltenberg, "İttifakımız, iki yıkıcı dünya savaşını yaşamış insanlar tarafından kuruldu. Savaşın dehşetini, acısını ve korkunç insan kaybını çok iyi biliyorlardı. Bu nedenle de bunun bir daha yaşanmaması konusunda kararlıydılar. Bu yüzden NATO'yı barışı korumak ve özgürlüğü güvence altına almak için net bir amaçla kurdular" dedi.

NATO'nun kuruluş belgesi olan Washington anlaşmasının sadece 14 paragraf ve birkaç sayfadan oluştuğunu ifade eden Stoltenberg, "Bu kadar az kelimenin bu kadar çok kişi için bu denli anlam ifade ettiği hiç olmamıştı. Barış muhafaza edildi ve özgürlük teminat altına alındı. Bu da NATO'yu tarihin en başarılı ittifakı haline getirdi. 10 yıl önce NATO'ya geldiğimde NATO tarihin en başarılı ittifakı olmasına rağmen, dünyanın en uzun süreli ittifakı değildi. Bu onur, antik Yunan şehir devletlerinin oluşturduğu ve 74 sene süren Delian Birliği'ne aitti. Bu nedenle ittifakımızın 75. yıl dönümünde NATO'nun artık sadece dünyanın en başarılı ve en güçlü değil aynı zamanda tarihin en uzun süreli ittifakı olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

" Rusya'nın kazanmasına izin veremeyiz"

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın nesillerdir görülen en büyük güvenlik krizi olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna, olağanüstü cesaret gösterdi ve NATO müttefikleri de daha önce benzeri görülmemiş miktarda destek sağladı. Fakat gerçekçi olalım, Ukrayna için desteğimiz garanti değildi. Bu basit bir mesele değil çünkü desteğimizin bir bedeli ve getirdiği riskler söz konusu. Gerçek şu ki, Rusya gibi saldırgan bir komşunuz olduğunda ortada bedeli olmayan seçenekler bulunmuyor. Savaşta risksiz seçenek yoktur ve unutmayın, en büyük risk, Rusya'nın Ukrayna'da kazanması olacaktır. Bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

Rusya'nın kazanmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i daha da cüretkar hale getireceğini söyleyen Stoltenberg, "Bu aynı zamanda İran, Kuzey Kore ve Çin'deki otoriter liderleri de cesaretlendirecektir. Hepsi de Rusya'nın vahşi savaşını destekliyor. Hepsi, NATO'nun başarısız olmasını istiyor. Bu savaşın neticesi, önümüzdeki on yıllar boyunca küresel güvenliği şekillendirecek. Özgürlük ve demokrasi için ayağa kalkmanın zamanı şimdi, yeri ise Ukrayna" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel NATO, dünya tarihinin en uzun süreli ittifakı haline geldi - Son Dakika

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