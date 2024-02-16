NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğünü duyurdu. Stoltenberg, NATO ile Suudi Arabistan'ın ortak tehdit ve zorlukları paylaştığını belirterek, diyaloğun güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti. Stoltenberg, Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri olmuştu.

16.02.2024 21:09
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğünü duyurdu.

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerle ilgili paylaşımda bulundu.

NATO Genel Sekreteri, konferans kapsamında bin Ferhan ile de görüştüğünü bildirdi.

NATO ile Suudi Arabistan'ın ortak tehdit ve zorlukları paylaştığına işaret eden Stoltenberg, "Diyaloğumuzu güçlendirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Stoltenberg, bu ülkeyi ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri olmuştu.

Kaynak: AA

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