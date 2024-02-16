NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştüğünü duyurdu.

Stoltenberg, X sosyal medya hesabından, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı ikili görüşmelerle ilgili paylaşımda bulundu.

NATO Genel Sekreteri, konferans kapsamında bin Ferhan ile de görüştüğünü bildirdi.

NATO ile Suudi Arabistan'ın ortak tehdit ve zorlukları paylaştığına işaret eden Stoltenberg, "Diyaloğumuzu güçlendirmemiz gerektiği konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Aralık 2023'te Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Stoltenberg, bu ülkeyi ziyaret eden ilk NATO Genel Sekreteri olmuştu.