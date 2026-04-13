NATO Genel Sekreteri Rutte'den Macaristan'a Destek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Macaristan'da genel seçimin galibi Peter Magyar'la görüştüğünü ve kendisiyle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.
Rutte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Macaristan'da seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisinin (Tisza) lideri Peter Magyar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Genel Sekreter Rutte, "Avrupa-Atlantik güvenliğini daha da güçlendirmek için onunla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
