Rutte: Trump'ın Hayal Kırıklığını Hissettim, NATO Değişim Sürecinde

09.04.2026 23:19
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington'da düzenlenen panelde, transatlantik ittifakın mevcut durumunu ve ABD ile müttefikler arasındaki gerilimleri değerlendirdi. Rutte, NATO'nun yeniden tanımlanması gerektiğini ve Türkiye'nin ABD'de yatırımlar yaptığını vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington DC'de düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ittifaka yönelik eleştirilerinin yarattığı gerilimleri değerlendirdi. Rutte, transatlantik ittifakın ölmediğini ancak bir değişim döneminden geçtiğini vurguladı.

Avrupa'nın geleneksel savunmasını sağlama görevinde daha büyük ve adil bir pay üstlendiğini belirten Rutte, bu süreci sağlıksız karşılıklı bağımlılıktan gerçek bir transatlantik ortaklığa geçiş olarak nitelendirdi. Panelde, Trump'ın 'çok fazla müttefikin yanında olmadığı' duygusundan kaynaklanan hayal kırıklığını hissettiğini söyledi ve onu bir ölçüde anladığını ifade etti.

Rutte, İran gerilimi bağlamında müttefiklerin ABD'ye lojistik destek sağladığını ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçişi korumak için koalisyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. NATO'nun Orta Doğu'da koordinasyon rolü üstlenmesi gerektiğini vurgularken, bu tür adımların tüm müttefiklerin mutabakatını gerektirdiğini ekledi.

Transatlantik savunma temelinin karşılıklı yatırımlarla güçlendiğine dikkat çeken Rutte, Türkiye'den şirketlerin ABD'de yatırım yaptığını söyledi. Ukrayna konusunda Rusya'nın ağır kayıplar verdiğini belirterek, cephedeki ilerlemenin yavaş ve bedelli olduğunu ifade etti.

Grönland ve Arktik bölgesindeki tartışmalara değinen Rutte, Rusya ve Çin riskine karşı NATO'nun rol oynaması gerektiği konusunda mutabık kalındığını söyledi. Sonuç olarak, Rutte'nin değerlendirmesi NATO'da beklenti ve rollerin yeniden tanımlandığı bir dönemi işaret ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Rutte: Trump'ın Hayal Kırıklığını Hissettim, NATO Değişim Sürecinde
