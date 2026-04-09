NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump Görüşmesi Sonrası Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
09.04.2026 14:23
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından CNN'e verdiği röportajda, Trump'ın NATO'dan çekilme konusundaki hayal kırıklığını anladığını belirtti, ancak Avrupa ülkelerinin çoğunun taahhütlerini yerine getirdiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından CNN'e röportaj verdi. Görüşmede Trump'ın bazı NATO müttefikleri konusunda hayal kırıklığı içinde olduğunu belirten Rutte, bunu anladığını ifade etti. Ancak, Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun üs sağlama, lojistik ve hava sahası geçişleri gibi konularda yardımcı olduğunu ve İran'ın nükleer kapasitesinin zayıflatılmasına geniş destek bulunduğunu vurguladı.

Rutte, ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın 30'dan fazla ülkeyi bir araya getirdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 34 ülkenin katıldığı bir toplantıya işaret ederek olumlu konulara değindi. Trump'ın NATO'dan çekilme niyeti sorulduğunda, Rutte net bir hayal kırıklığı olduğunu ancak kendisinin argümanlarını dikkatle dinlediğini söyledi ve savunma harcamalarındaki artışın Trump'ın liderliğinin bir mirası olduğunu ekledi.

Medyada çıkan ABD'nin İran savaşı sırasında yardımcı olmayan müttefikleri cezalandırma haberleri sorulduğunda, Rutte görüşmenin açık ve net olduğunu belirtti. Fransa ve İspanya gibi ülkelerin ABD taleplerini reddetmesi hatırlatıldığında, Avrupa'nın çoğunun taahhütlerini yerine getirdiğini, ancak tüm ülkelerin bunu yapmadığını ve bu nedenle hayal kırıklığını anladığını söyledi. NATO'nun hem ABD'yi hem Avrupa'yı koruduğunu ve ABD için bir güç projeksiyonu platformu olduğunu vurgulayarak, bazı ülkelerin başarısız olduğunu kabul etti, ancak çoğunluğun görevini yaptığını ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

