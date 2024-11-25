Rutte Yerli Platformları İnceledi

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RUTTE, SSB BAŞKANI GÖRGÜN İLE YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARI İNCELEDİ

Mark Rutte TUSAŞ ziyaretinde, TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladı. Rutte, ziyaret kapsamında, beraberindeki NATO heyetiyle Türk savunma sanayisine dair bilgilendirme ve istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün yanı sıra TUSAŞ yetkilileri de bulundu. Toplantıda yetkililer tarafından, Türkiye'nin NATO'daki güçlü varlığının önemi ve NATO ülkeleriyle savunma sanayii alanında sürdürülebilir iş birliğinin gerekliliği vurgulandı. Görüşmede, Rutte'ye Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik seviyesini ve hava, kara, deniz platformlarını tanıtan bir sunum yapıldı.

Genel Sekreter Rutte, görüşmenin ardından Görgün ve yetkililer eşliğinde yerli ve milli platformlardan Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ, AKSUNGUR, ANKA, ANKA III, ŞİMŞEK, İHA'lar ve GÖKBEY, ATAK, T70 helikopterlerini yerinde inceledi.

ANKARA,