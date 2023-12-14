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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'yı desteklemek güvenliğimize yapılan bir yatırım - Son Dakika
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NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'yı desteklemek güvenliğimize yapılan bir yatırım

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanması halinde başka ülkeleri hedef alması riskine karşı uyararak, 'Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yapılan bir yatırım.' değerlendirmesini yaptı.

NATO Genel Sekreteri: Ukrayna\'yı desteklemek güvenliğimize yapılan bir yatırım
14.12.2023 - 16:34,
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da savaşı kazanması halinde başka ülkeleri hedef alması riskine karşı uyararak, "Ukrayna'yı desteklemek kendi güvenliğimize yapılan bir yatırım." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile NATO karargahındaki görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, bugün Ukrayna ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını ve Ukrayna'ya ek mali desteği görüşeceğine değinen Stoltenberg, şunları söyledi:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'da kazanırsa durmayacağına dair gerçek bir risk var. Ukrayna'ya desteğimizin nedeni hayırseverlik değildir. Kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır. Adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın tek yolunun Başkan Putin'i savaş alanında kazanamayacağına ikna etmekten geçtiğini söyleyebiliriz. Başkan Putin'in savaş alanında kazanmadığını anlamasını sağlamanın tek yolu ise Ukrayna'yı desteklemeye devam etmektir."

AB liderleri, halihazırda Brüksel'de Ukrayna'ya destek konulu oturumda görüş alışverişinde bulunuyor.

Putin, bugün düzenlediği basın toplantısında da Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'yı desteklemek güvenliğimize yapılan bir yatırım - Son Dakika
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