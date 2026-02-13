NATO Hibrit Tehditler Üzerine Önleyici Adımları Tartışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO Hibrit Tehditler Üzerine Önleyici Adımları Tartışacak

13.02.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone, hibrit tehditlerle mücadelede önleyici adımların önemine değindi.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, NATO'nun hibrit tehditlere karşı yaklaşımının İttifak'ın savunma niteliği ve siyasi karar alma süreçleriyle şekillendiğini, ancak önleyici adımların gelecekte tartışılabileceğini belirtti.

Dragone, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC) "Yıkıcı Belirsizlik: Hibrit Savaşın Önlenmesi ve Karşı Koyulması" başlıklı panelde konuştu.

"Hibrit tehdit" olarak nitelenen Rusya'nın Avrupa'da kritik ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları karşısında NATO'nun neden daha saldırgan bir tutum takınmadığıyla ilgili bir soru üzerine Dragone, NATO'nun hibrit tehditlere karşı yaklaşımının İttifak'ın siyasi ve savunma odaklı yapısı çerçevesinde şekillendiğini belirterek, önleyici eylemlerin gelecekte daha fazla tartışılabileceğini ifade etti."

Dragone, NATO'nun "siyasi-askeri bir savunma ittifakı" olduğunu vurgulayarak, askeri kanadın siyasi karar vericilere tavsiyede bulunduğunun, nihai kararların ise müttefik ülkelerin siyasi otoriteleri tarafından alındığının altını çizdi.

Demokratik ülkelerin etik ve hukuki sorumluluklar nedeniyle bazı sınırlamalarla hareket ettiğini söyleyen Dragone, bu durumun hibrit tehditlerle mücadelede dikkate alınması gereken bir unsur olduğunu dile getirdi.

Önleyici adımların bazı durumlarda can kaybını önleyebileceğini vurgulayan Dragone, hibrit saldırılar karşısında bu tür yaklaşımların tartışılmasının mümkün olduğunu ancak NATO'nun mevcut rolünün müttefikler ve ortak ülkelerle işbirliği, kapasite geliştirme ve caydırıcılık üzerine kurulu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Hibrit Tehditler Üzerine Önleyici Adımları Tartışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: NATO Hibrit Tehditler Üzerine Önleyici Adımları Tartışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.