NATO Karşıtı Eylemde Gözaltılar

(ANKARA) - Ankara'da Birinci Meclis önünde Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) düzenlediği NATO karşıtı eylemde gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 kişinin gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı.

Ankara'daki 36. NATO Zirvesi'ni protesto eden HKP üyelerine dün Birinci Meclis önünde polis müdahale etmiş, 6'sı avukat 19 kişi gözaltına alınmıştı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre gözaltına alınanlardan, Ankara Valiliği'nin 36. NATO Zirvesi dolayısıyla aldığı eylem yasağı kararları hatırlatılarak savunmaları istendi.

"NATO'NUN TOPRAKLARIMIZI KİRLETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

HKP Genel Başkan Yardımcısı avukat Fettah Ayhan Erkan, ifadesinde, partinin 5 Temmuz'da eylem yapacağını günler öncesinde duyurduğunu, eylemi gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin herhangi bir bildirim yapılmadığını, Ankara Valiliği'nin kararının kanuni olmadığını savundu.

Erkan; NATO'nun Irak, Libya, Suriye ve İran'da 10 milyon Müslüman'ın katledildiğini ifade ederek, "NATO, ülkemizi Büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde üçe bölme planlarını yapmak üzere Türkiye'ye gelmiştir. Böyle bir kanlı terör örgütünün ülkemizin topraklarını kirletmesi kabul edilemez. Yaptığımız eylem tamamen kanuni, meşru, hepsinin ötesinde vatani bir görevdir. Ülkemiz bu kanlı terör örgütünden çıkmalıdır. Çünkü çok uzak olmayan bir gelecekte Suriye, Libya, Irak ve İran'ın başına gelenler bizim de başımıza gelecektir" dedi.

"BOP'A KARŞI ÇIKMAK HER YURTSEVERİN GÖREVİDİR"

HKP Genel Başkan Yardımcısı avukat Sait Kıran da NATO'nun Türkiye'yi bölmek amacıyla toplantı yaptığını savunarak, "Bu emperyalist projeye karşı çıkmak her yurtseverin birincil görevidir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı yönettikleri birinci Meclisimizin önünde, emperyalist NATO'yu protesto etmek için açıklama yapma kararı aldık. Bu çerçevede alana geldik. Açıklama yapmamıza olanak tanınmadan şiddetli müdahaleyle gözaltına alındık. Ayrıca Valiliğin yasaklama kararı mevcut yasalarımıza ve Anayasamıza açıkça aykırı, yok hükmünde bir karardır. Emperyalist NATO'ya karşı yapılacak yurtsever ve vatansever eylemleri engellemek yasal değildir" diye konuştu.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPMA HAKKIMIZ ENGELLENMİŞTİR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı avukat Tacettin Çolak da "NATO'nun Orta Doğu'da çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkek demeden katliamlar yapan bir askeri örgüt olduğunu" söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin duyarsız kalması mümkün olamazdı. Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın ana karargahı ve bağımsızlığımızın ana simgesi olan Birinci Meclis'in önünde yapmak istediğimiz basın açıklamasına katıldım. Ancak toplanamadan çevik kuvvetin kalkanlı polisleri tarafından gözaltına alındık. Yapmak istediğimiz basın açıklaması, Anayasa'nın 26. ve 34. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. ve 10. maddeleri kapsamında ifade özgürlüğü ve toplantı yapma özgürlüğü kapsamındadır. Barışçıl bir gösteri yapmak isterken, ellerimizde parti flamaları dışında herhangi bir suç unsuru yokken anında engellendik. İfade özgürlüğü ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı, valiliğin yasal dayanaktan yoksun kararı ile engellenmiştir."

6 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI, 13 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan ve haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma açılan Fettah Ayhan Erkan, Sait Kıran ve Tacettin Çolak, MYK Üyesi avukatlar Pınar Akbina Karaman ve Doğan Zafer Çıngı ile parti üyesi Kıvılcım Çolak'ın ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, gözaltında bulunan 13 kişinin ise gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.